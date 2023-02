NEKAD SKARFEJS, A SAD JE LICE AL PAĆINA BUKVALNO NARANDŽASTO! Svi su šokirani, a on se ne odvaja od 53 godine mlađe devojke! FOTO

Legendarni Al Paćino bio je sinoć u čuvenom restoranu Bird Street u Zapadnom Holivudu sa devojkom Nur Alfalom i prijateljem Leonardom Dikapriom. Narandžasto lice slavnog glumca je i za šok i za zabrinutost.

foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Čuveni Al Paćino (82) izgledao je kao da je na lice stavio tonu spreja za samopotamnjivanje ili boravio satima u salonu za sunčanje. Deluje kao da ima dodatni sloj narandžaste kože što je podsetilo i na njegova ranija slična izdanja kada se komentarisalo da on na ovaj način želi da izgleda što mlađe (?!). Ako mu je to cilj, ne uspeva u tome.

O ljubavi Al Paćina prema sredstvima za samopotamnjivanje pisao je još 2014. "Dejli mejl" nakon što se glumac pojavio sa narandžasto-bronzanim tenom na proslavi 74. rođendana.

foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ako je reč samo o kozmetičkom sredstvu koje svakako ima negativne posledice kada se upotrebljava neumereno, stvar i nije toliko ozbiljna koliko bi bila kada bi se potvrdilo da se iza svega krije određeni zdravstveni problem.

Paćino čudnog izgleda nadmašio je ovim i bivšeg predsednika Donalda Trampa za kog se kaže da koristi ogromne količine pudera i sličnih sredstava ne bi dobio sasvim bizarnu narandžastu boju kože.

U stilu čuvenog filma u kojem je igrao "Scarface", možete ga zvati sada orandž fejs.

foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Mlađa Nur nije ljubitelj preparata za tamniji ten, a u vezi sa Paćinom je od prošle godine kada su se saznali detalji njenog ljubavnig života. Zbog veza sa 53 godine starijim glumce, pa romanse sa zantno starijim Mikom Džegerom i navodne afere sa vremenšim Klintom Istvudom, što je ona demantovala, okarakterisana je kao devojka koja namenski juri isključivo znatno starije muškarce, svetske zvezde.

foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Naše godine mi nisu bile važne. Srce ne zna šta vidi, ono samo znaono šta oseća. Bila je to moja prva ozbiljna veza, ali za mene je to bilo srećno vreme", rekla je 2017. za magazin Hello o vezi sa Džegerom, čime nije mnogo popravila mišljenje javnosti o sebi.

Na meti kritika je ovih dana i Leonardo Dikaprio (48) zbog navodne veze sa izraelskom manekenkom Eden Polani (19). Veze sa znatno mlađim devojkama spajaju njega i Al Paćina kao i titule večitih neženja.

(Kurir.rs/Blic Žena)

Bonus video:

01:51 DRAGAN BJELOGRLIĆ ZA KURIR TV! Glumac o večnosti KULTNE SRPSKE SERIJE: Živim to i dalje na neki čudan način