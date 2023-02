OVAKO ANĐELKA PRPIĆ IZGLEDA U 6. MESECU TRUDNOĆE: Glumica objavom SVE NASMEJALA, a jednu stvar su svi primetili! (FOTO)

Anđelka Prpić, koja je u šestom mesecu trudnoće. veoma je aktivna trudnica, a kako i ne bi bila, kad joj drugo stanje očigledno i te kako prija.

Glumicu možemo videti na gradskim događajima, ali i na društvenim mrežama, gde je takođe aktivna.

Sada je jedan korisnik Instagrama na svom profilu objavio fotografiju sa glumicom, na kojoj se oboje drže za stomake.

Anđelka je dobila brojne komplimente na račun svog izgleda.

"Kako si slatka trudnica", "Uopšte se nisi ugojila, samo stomačić", "Prelepa, stvarno blistaš", pisali su u komentarima.

Podsetimo, Anđelka Prpić čeka dete sa svojim izabranikom Markom Žugićem, koji se ne odvaja od nje.

foto: Marija Mladjen/ATAImages

Anđelka je, inače, nedavno priznala da joj psiholog mnogo pomaže i da tek sad živi život po svojim pravilima.

- Idem redovno kod psihologa. Prvi put sam se obratila psihologu pre jedno pet, šest godina, znači sa tridesetk godina. Pomoglo mi je, stvarno idem redovno. U početku sam išla mestimično dok nisam zapravo upoznala nekoga ko mi je legao - ispričala nam je tad Anđelka.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Vest o tome da je Anđelka Prpić zatrudnela sa najboljim prijateljem bivšeg muža privukla je ogromnu pažnju, a njen otac je nedavno progovorio na tu temu.

- Pa da vam kažem, nije baš lako. Više moja supruga nego ja... Mene to slabo neko i pita ali ja je podržavam u svemu, to je moje dete. Ja je nisam ni udavao ni ovo, ona je sama to rešila. Kažem vam, mene stvarno niko nije stao da pita: "Je li šta je bilo, šta je ovo...", stvarno nikad, a Dušku tako dođu, pitaju, ona se malo i nervira i sekira - kazao nam je iskreno Anđelkin otac Predrag Stević.

