ZAVIRITE U STAN ANĐELKE PRPIĆ: Ovde će živeti s BEBOM, SINOM I NOVIM IZABRANIKOM! Svaki DETALJ s ukusom, a na zidu POSEBNA SLIKA

Anđelka Prpić trudničke dane provodi u krugu najbližih u svom stanu, a poslovne obaveze je svela na minimum. Glumica čeka dete s izabranikom Markom, koji je inače nekada bio najbolji prijatelj njenog bivšeg supruga.

foto: Printscreen Instagram

Ona je nedavno uhvaćena kako kupuje stvari za trudnice u jednom prestoničkom tržnom centru, a u nekoliko navrata uhvaćena je i sa svojim partnerom.

Anđelka je u jednom intervjuu izjavila da život živi po svojim pravilima, a definitivno je tako uredila i svoj topli dom, a detalji iz njene oaze mogu se videti na njenim društvenim mrežama.

foto: Printscreen Instagram

Stan u kom će živeti sa bebom kada dođe na svet, svojim novim izabranikom Markom i sinom iz prvog braka Jakšom, odiše svetlošću i nežnim tonovima.

foto: Printscreen Instagram

Veliki plazma televizor, klavir i ugaona garnitura u boji peska krase dom Anđelke Prpić, tačnije njen dnevni boravak, dok je kuhinju ona opremila u braon - crnim bojama.

Nekoliko puta do sada popularna glumica i voditeljka pomenula je da joj kuvanje nije jača strana, međutim, s obzirom na to da njenu kuhinju, to niko ne bi rekao da je slučaj.

foto: Printscreen Instagram

U raskošnoj spavaćoj sobi dramske umetnice takođe su naglašeni sivi detalji, a njen bračni krevet omiljeni je komad nameštaja svih ukućana.

Sa puno ljubavi Anđelka je opremila nekretninu u kojoj posebno mesto zauzima i kutak namenjen stvaralačkom zanosu njenog naslednika. Jakša, naime voli i ume da crta, stoga se ponosna mama potrudila da mu obezbedi sve neophodno.

foto: Printscreen Instagram

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video:

01:22 Anđelka Prpić u nekoliko rečenica pokazala koliko je skromna, ALI I ŠTA RADI KADA JOJ PRIĐU LJUDI