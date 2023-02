POZNATOG PEVAČA NAPADAJU A ULICI! Tvrdi da je rodno fluidna osoba i da ga zbog toga mnogi MALTRETIRAJU: Čak su me i pljunuli!

Pevač Sem Smit nedavno je otkrio da mu je jako teško od kada je svetu priznao da se oseća kao nebinarna ličnost.

Iako veruje da mu se život promenio na najbolji mogući način otkako je odlučio da otkrije da je nebinarni, Sem Smit tvrdi da je sve češće žrtva verbalnog nasilja na ulicama i da su ga svojevremeno bukvalno pljuvali.

- Ono što ljudi ne shvataju sa trans/nebinarnim ljudima u Ujedinjenom Kraljevstvu je da se to dešava na ulici. Verbalno sam zlostavljan više nego ikada. Čak su me i pljuvali. Najteže mi je da prihvatim da ako se to dešava meni kao slavnoj osobi, ne mogu da zamislim kako se osećaju drugi kvir ljudi. I to je tako tužno - rekao je pevač u intervjuu za "Apple Music 1".

Pevač je razočaran i smatra da je tužno što se takve stvari dešavaju 2023. godine. On navodi da je situacija u SAD nešto bolja kada su ljudska prava u pitanju u odnosu na Veliku Britaniju. On tvrdi da je njegovo iskustvo bolje u SAD i veruje da su američki političari spremniji da se zauzmu za narod.

(Kurir.rs)

