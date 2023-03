ĆERKA BILA GEJTSA OTKRILA ŠTA JOJ JE NAJGORE KOD TOGA ŠTO IMA OCA MILIJARDERA: Ovo joj najviše SMETA, a evo čime se bavi

Najmlađa ćerka Bila Gejtsa, Fibi Gejts, inače vrlo uspešna tiktokerka, priznaje kako joj najviše u životu smeta to što javnost kreira lažna mišljenja o njoj i njenoj porodici.

Fibi kaže da joj smeta što ljudi stvaraju teorije zavere o njenom ocu i što donose pogrešne zaključke, a isto tako uverena je da je ljudi na društvenim mrežama prate samo zato što je ćerka Bila Gejtsa.

"Poprilično sam sigurna da ljudi počnu da me prate zbog mog prezimena i mog oca. Ljudima je verovatno smešno da vide mog tatu kako se igra s Boxbollenom. Ali jednom kada me zaprate, oni uglavnom ostanu na mom profilu. A mislim da ostanu jer ja često objavljujem o ženama, ženskom zdravlju i takvim temama", rekla je Fibi za The Information.

Fibi je rekla i kako je njena majka podržava i da je znatiželjna oko njenog uspeha na društvenim mrežama, te da shvata da je to mesto na kojem danas mladi ljudi odrastaju.

"Moj tata često objavljuje na društvenim mrežama, ali on sam baš i ne prati druge ljude", rekla je Fibi i naglasila usput kako joj je dosta toga da je neki pratioci kritikuju jer je u vezi s tamnoputim muškarcem. "Ljudi, pa 2023. godina je, a vi me ispitujete kako to da sam u međurasnoj vezi", požalila se Gejts.

Inače, Gejts na TikToku ima više od 64 hiljade pratilaca, a na Instagramu je prati 195 hiljada ljudi.

