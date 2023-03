OVAKO JE ANĐELKA PRPIĆ IZGLEDALA NA POČETKU KARIJERE: Odrasla pod šatorom u selu kod Požarevca, a ovu RIJALITI EMISIJU je vodila

Anđelka Prpić je rođena u Požarevcu. Glumu je završila u Novom Sadu, a popularnost je stekla već u svojim ranim dvadesetim.

Anđelka je široj javnosti postala poznata kada je prvi put stala pred kamere, ali u ulozi voditeljke. Radilo se o rijaliti emisiji "48 sati svadba", a kako je jednom prilikom otkrila, u to vreme nije imala podršku kolega za ovaj projekat.

foto: Damir Dervišagić

- Radila sam emisiju "48 sati svadba", i to sam radila jedno leto. Sve kolege koje su me savetovale i želele mi dobro, svi su bili protiv toga. Rekli su mi da ne prihvatim, u fazonu šta će mi to, to je "treš". Međutim, ja sam iz Požarevca, odnosno jednog sela oko Požarevca, sada su svi u Beču, kako je to obično bilo u našem kraju. Meni je taj naš mentalitet u DNK, to kako se slave svadbe, običaji, muzika pod šatrom, igranje kola, Moravac, Vlaško. Ja to ne bih imala gde više da pokažem, a znam sve da ih igram - ispričala je Anđelka jednom prilikom, pa je dodala:

foto: Printscreen

- Znam i Moravac, i Vlaško, Užičko, sve. Vlaško kolo je ozbiljan kardio. Na tim svadbama na kojima sam bila kao klinka, jer sam praktično odrasla pod šatorom, sve slike iz detinjstva sa mamom i tatom su mi ispod šatora. Ja sam ih uvek pitala: "Da li ste me vodili negde drugde, o čemu se radi?" Vodio me tata i na Marakanu, to su neke uspomene koje vučem, da ne kažem traume - ispričala je Anđelka u svom duhovitom maniru.

foto: Printscreen YouTube

Kada pogledate kako je Anđelka izgledala u periodu dok je snimala pomenuti rijaliti i više je nego očigledno da se gotovo i nije promenila, a pomenuti serijal bio je veoma popularan.

foto: ATA Images

Podsetimo, Anđelka se 2011. godine udala za Darija Prpića, sa kojim ima sina Jakšu, a rezveli su se 2020. godine. Glumica je sada ponovom u drugom stanju, a zanimljivo je da je zatrudnela sa nekad najboljim prijateljem svog bivšeg muža, Darija Prpića.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video:

01:01:37 REALNA PRIČA - ANDJELKA PRPIĆ