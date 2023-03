NOVI BLAM TATINOG SINA: Bruklin Bekam ponovo META PODSMEHA! Za suprugu MILIJARDERKU napravio LUDOST, a kažu da je OSRAMOTIO oca

Bruklin Bekam (24) ponovo zabavlja javnost, a razlog je njegov novi potez kojim je iskazao ljubav prema svojoj supruzi, glumici Nikoli Pelc (28).

Naime, sin Viktorije i Dejvida Bekama gostovao je u emisiji Dženifer Hadson, u kojoj je pokazao da je uradio tetovažu s Nikolinim likom. Ukrasio je desnu ruku glavom svoje supruge, a ponosno se pohvalio usred šoua i napola skinuo majicu.

Bruklin je strastveni ljubitelj tetovaža, kao i njegov proslavljeni otac Dejvid, te tvrdi da ih ima između 80 i 100. Međutim, reakcije na njegovu najnoviju nisu baš pozitivne.

foto: Printscreen YouTube

"Mami Viktoriji se sigurno svideo crtež", "Čoveče, tip ima milione na računu, a tetovaža mu izgleda kao da ju je radio u nekoj kamp-kućici", "Tog tatu umetnika treba zatvoriti", "Tip ima valjda 70 tetovaža posvećenih supruzi", "Malo je lud", "Bio sam zbunjen zašto je uzeo ženino prezime sve dok nisam proguglao koliko vredi otac njegove supruge. Dobro odigrano, Brukline", bili su neki od komentara.

Nije samo tetovaža posvećena Nikoli bila razlog za ismevanje Bruklina. Naime, primetili su da ima ispod nje tetovažu koju je posvetio svom ocu. "Pustite vi sliku s Nikolom, pogledajte ispod toga. Ima istetovirano sidro u kojem piše 'tata', kao da je Dejvid Bekam bio član mornarice", poručili su.

Bruklin je dosta tetovaža posvetio supruzi i na istoj ruci je tetovirao stihove pesme na koju su hodali do oltara na svom venčanju u aprilu prošle godine. Na grudi je stavio Nikolino prezime, a ima i njene oči na vratu i ispod toga njene venčane zavete.

Voditeljka Dženifer Hadson pitala je Bruklina kako to da je uzeo suprugino prezime uz svoje, a isto je i ona uradila. "Bila je to moja ideja jer sam takođe želeo da poštujem prezime njene porodice, a znaš, mislio sam kad budemo imali decu, mislim da će biti tako slatko imati mališane Pelc-Bekam koji trče okolo", rekao je.

Takođe je progovorio o roditeljstvu. "Da, želim onoliko dece koliko i moja supruga želi. Hoću mnogo dece, ali očito to zavisi od nje", ispričao je.

foto: Printscreen Instagram

Inače, nedavno su strani mediji pisali da Nikola želi da obnovi zavete s Bruklinom jer nije zadovoljna prvim venčanjem u aprilu prošle godine. Kako piše "Closer", glumica bi htela drugu svadbenu ceremoniju koja bi bila pozitivan, srećan dan nakon svog tog stresa. Izvor blizak glumici rekao je da je prvo venčanje Nikoli bilo jako stresno od početka do kraja.

"Sve je to bila noćna mora. Daleko od toga da je bila potpuno zadovoljna venčanjem, nagomilavanjem s tri različita organizatora, i sada se to povezuje sa svađama, problemima i napetostima. Rekla je Bruklinu da oseća da to još uvek ima uticaja na njihovu vezu i čak je rekla da joj je teško da gleda fotografije s venčanja. To je samo podseća na svu dramu jer oboje izgledaju tako napeti. Tako se pričalo o novoj svadbenoj ceremoniji za njihovu prvu godišnjicu. Želi da ponovi originalni dan s novom haljinom, novim fotografijama i novim događajem – i uprkos podignutim obrvama, želi još raskošniji izgled", ispričao je.

Dodao je da bi druga ceremonija mogla biti prilika da se popravi odnos između Nikole i Bruklinove majke, Viktorije Bekam jer bi to označilo novi početak.

(Kurir.rs/ Story.hr)

