VAN DAM ODUŠEVLJEN RADOM SRPSKOG UMETNIKA! Objavio plakat za čuveni film i to NIJE PRVI PUT, a sada za ALEKSIĆA sledi novi posao!

Rad Stevana Aleksića, vizuelnog umetnika, scenografa, ilustratora i vanrednog profesora na Fakultetu savremenih umetnosti (FSU) u Beogradu, ponovo je primetio i podelio Žan-Klod van Dam.

U protekle dve godine čuvni holivudski superstar Žan Klod Van Dam, nekoliko puta podelio ilustrovane plakate našeg Stevana Aleksića, za neke od njegovih kultnih ostvarenja, na svojoj oficijelnoj Facebook stranici, i javno ih pohvalio.

Našeg umetnika ove godine je angažovala nemačka kompanija "Retro Gold 63“ koja se bavi distribucijom filmova, da ilustruje omote za ekskluzivna, ograničena Blu-Ray Mediabook izdanja poznatih Van Damovih ostvarenja.

- Prvi omot koji sam ilustrovao za nemačko tržište bio je za film „The Quest“ (1996), a odmah nakon objavljivanja istog, na mrežama, Žan Klod Van Dam je ponovo pružio podršku mom radu, te i tada podelio ilustraciju na svojoj stranici. Svih 333 primerka Blu-Ray mediabook izdanja filma "The Quest" je prodato, zbog atraktivnog omota koji sam ilustrovao. Veliki je to uspeh za jednog umetnika. Kolekcionari širom sveta su me učinili veoma srećnim, razgrabivši verziju diska sa mojim delom - kaže Stevan Aleksić i dodaje.

- Ovih dana za istu kompaniju ilustrovao sam drugi i treći omot za Van Damove filmove „Wake of Death“ (2004) i „Pound of Flesh“ (2015) koji su izazvali fantastičnu reakciju među kolekcionarima, te su munjevitom brzinom svi primerci rasprodati, no ipak je najveća satisfakcija ta što je veliki Žan Klod Van Dam, heroj mog detinjstva, i ove ilustracije podelio na svojoj stranici i time mi još čvršće stavio do znanja da mu se moji radovi dopadaju, potvrdivši to dodatno i svojim komentarima, kao i porukama preko svojih medijskih konsultanata.

Kako je njegov rad priznat i cenjen, on se već upustio u rad na novom projektu.

- Sada sam u pripremama za ilustovanje četvrtog omota za nemačko tržište, ovaga puta je u pitanju „Six Bullets“, Van Damom film iz 2012. godine, i veoma se radujem, ne samo kreativnom poduhvatu već i time što sam postao glavni ilustrator kompanije Retro Gold 63, za koju sam u međuvremenu ilustrovao i omote za Blu-Ray Mediabook izdanja filmova "Beowulf" (1999) sa Kristofer Lambertom u glavnoj roli, "Abduction" (2019) sa zvezdom borilačkih veština Skotom Adkinsom, kao i kultni "Split Second“ (1992) sa jedinstvenim Rutger Hauerom. U narednom periodu sledi još mnogo iznenađenja - zaključuje Aleksić, scenograf, ilustrator i profesor na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu.

