DOPUSTILA SAM DA ME ŽIGOŠE KAO NEKU KRAVU: Glumica otkrila UŽASNE detalje zlostavljavanja koje je trpela od dečka i MAJKE!

Američka glumica Minka Keli (42) bila je zvezda velikog TV hita "Friday Night Light" . Pored glumačke karijere, Minka se bavi humanitarnim radom preko jedne organizacije koja pomaže u zapošljavanju žena u Africi, a takođe ima i licencu medicinske tehničarke.

Osim što je lepa i pametna, ima i solidnu glumačku karijeru, a sve je postigla zahvaljujući svojoj upornosti i čvrstoći.

Minka je inače dete bivšeg gitariste Aerosmita, Rika Dufaja, koji u njenom životu gotovo da nije imao nikakvog uticaja. Njena majka, Maurin Dumont Keli ili Mo Keli, bila je striptizeta i zavisnica koja je radila svakakve poslove, a svoju ćerku je zlostavljala na razne načine. Osim majke, Minku su zlostavljali i drugi ljudi sa kojima bi se susretala kasnije u životu.

O svim tim detaljima, glumica piše u biografiji "Tell Me Everything". Prema nagoveštajima iz knjige koja izlazi 5. maja, jasno je da se radi o bolnim temama.

Tetovaža ili žigosanje

Glumica navodi kako je sa svega 17 godina ostala trudna. U tom periodu, živela je sa svojim dečkom iz srednje škole, Rudijem i sa njegovom porodicom. Njena majka je, u to vreme, pobegla iz grada, nakon što je čula da je policajci iz odeljenja za narkotike traže.

Rudi je voleo da njih dvoje slika u intimnim situacijama, ali u stvari u pitanju je bila klasična pornografija. Slike su bile toliko eksplicitne da su joj u foto-studiju rekli: "Mi ne pravimo takve fotografije". Njen dečko je taj problem rešio tako što je kupio video kameru da bi snimao još eksplicitnije fotografije.

Kada je jednom prilikom Minka pogledala te fotografije, shvatila je da se pred kamerom ponaša kao neko dete, a ne kao zavodljiva žena kao što je mislila.

"Jedva sam se i sećala snimanja", govorila je "postala sam ekspert za napuštanje vlastitog tela u neprijatnim situacijama".

Godinama kasnije, Rudi je pokušao da zaradi na tim istim fotografijama.

Još jedna sjajna ideja dečka-zlostavljača je bila da istetovira njegovo ime na Minkinom telu. Znala je da je to loša ideja, ali u tom trenutku nije imala kuda da ide. Na kraju su se složili da će tetovirati "poljubac", otisak svojih usana i to pokraj Venerinog brega, tako da se i može pokriti.

"Nisam ni slutila kako ću ostatak života provesti objašnjavajući svakom novom muškarcu šta je to i lažući. Bila sam previše posramljena da priznam istinu", napisala je Minka.

"Bila sam toliko zavisna od muškarca da sam mu dopustila da me žigoše kao neku robu, kao da sam u kultu", napisala je glumica o tadašnjem životu. Napisala je i kako ju je Rudi neprekidno nazivao droljom, pokušao je naterati na seks u troje sa zajedničkom prijateljicom, a kada je ona odbila, imao je intimne odnose sa njom pred Minkom.

Kada joj se majka vratila u grad, Minka je otkrila da je trudna i počela je da razmišlja o pobačaju.

Otkrila je i to da joj je majka u jednom trenutku ponudila da odgajaju dete zajedno.

"Odgajati dete zajedno, kako? S kojim novcem? U kojem domu? S kojim zdravstvenim osiguranjem? Nisam mogla zamisliti da donesem na svet dete na isti način kao moja majka mene. Ni pod razno. To je bilo to, taj trenutak u kojem sam postala svesna da imam samo jedan izbor. Odgajati dete s mojom majkom značilo bi nastavak porodične traume. Bio bi to još jedan krug boli, za novu generaciju moje porodice", priseća se Keli u knjizi.

Smatrala je da njena porodica dovoljno već oštećena te je odlučila da abortira.

Plata u povećanju grudi

U svojim memoarima, Minka puno piše o svojoj majci. Mo je bila vrlo živahna, vrcava i žena neverovatne lepote. Svoju ćerku je često sa sobom vodila na posao, odnosno u jednom striptiz baru koji su posećivali slavni muškarci.

Sa majkom je živela svuda- od nepreglednog skladišta do prijateljeve garaže. Majka ju je jednom prilikom ostavila kod prijatelja čija je ćerka redovno tukla Minku.

"Tada sam shvatila da prenosi drogu za svojeg dečka Davida" - napisala je Kelly - "Uhvatili su je i završila je nakratko u zatvoru, no nikad mi nije to priznala".

Zatim su se preselile u Novi Meksiko gde su živele sa majčinim dečkom Davidom, njegovom "proširenom" porodicom, koja je uključivala i mnoge druge njegove devojke.

U knjizi, glumica se priseća i kako je jednom prilikom njena majka rekla svom dečku kako je Minka pozajmila njen auto bez pitanja.

"Istukao me. Prvo me pljusnuo, a zatim udarao šakom, nije prestajao. Našao je nekakav komad kabla na podu i počeo me udarati njime dok sam se ja pokušavala sklupčati što više i zaštititi se od udaraca. Vukao me za kosu, doslovno me vukao naokolo. Koliko je trajalo, ne znam. Bila sam sva natečena kada je njegov bes napokon počeo splašnjavati" ,opisala je, "tada se okrenuo i rekao mi: "Dođi i zagrli me. Ovo više boli mene nego tebe".

Učinila je to što je tražio.

"Htela sam mu reći da je obično govno, je...o čudovište... Htela sam plakati i vrištati i reći i njoj i njemu da se gone, no to bi samo pogoršalo stvari. Prećutala sam" ,piše.

Usprkos svemu, završila je srednju školu i vratila se u Los Anđeles, a u njen život ušao je i tata roker. Dobila je posao na recepciji klinike za plastičnu hirurgiju, no nakon što joj je doktor odlučio platiti operaciju povećanja grudi, a ona odbila, dobila je otkaz.

No, ideja da radi u medicinskoj struci, bila joj je jako privlačna pa se školovala za medicinsku tehničarku - instrumentarku. Majka je u jednom trenutku došla živeti s njom, no sustanarstvo je završilo nakon što Mo uopšte nije izlazila iz kreveta i tražila je od ćerke 5000 dolara.

Minka je radila u jednoj klinici, a bavila se i modelingom te išla na sate glume. Nakon samo nekoliko malih rola, doživela je proboj s ulogom u seriji "Friday Night Lights," koja je postala veliki hit. Pomirila se s majkom kojoj je dijagnosticiran rak debelog creva. Majka je živela s njom u Ostinu u Teksasu, gde se serija snimala, i Minka se brinula za nju sve do njene smrti 2008. godine.

U knjizi ona govori i o svojoj ne baš sretnoj vezi s partnerom iz serije, Tejlorom Kišem.

- Nisam se ni s kim drugim povezala, jer sam svu energiju trošila na njega. A kada se naš odnos pokvario, nisam se imala kome obratiti za pomoć i utehu - rekla je u knjizi - Život je postao težak na setu i izvan njega kada smo prekinuli. Bili smo mladi i nismo imali prave alate za upravljanje emocijama i tugovanje. Događalo se da on ne želi biti sa mnom na šminkanju u isto vreme. Vrteli smo se u krug, mirili i prekidali...

Kiš je jedini njen bivši slavni partner kojeg imenom spominje u knjizi. No, piše i o neimenovanom dečku koji je želeo imati decu s njom, te je čak krenula na terapiju za plodnost i otišla na IVF. Ostala je trudna, no doživela je spontani pobačaj. Prekinuli su brzo nakon toga.

Lečenje

Naučila sam da se moram prestati koncentrisati na ono što smatram nedostacima kod svojih partnera. Shvatila sam da se moram zapitati zašto privlačim i puštam u svoj život muškarce koji se za mene ne znaju brinuti onako kako ja to želim. I shvatila da je to rezultat njihovih vlastitih rana iz detinjstva.

Glumica je prilično otvorena dok piše o dubokim psihičkim ranama koje nosi zbog svoje haotične prošlosti, pa čak i propituje majčinu odluku da je rodi. Naime, pre trudnoće s njom, Mo je imala tri pobačaja.

- Ponekad sam mislila kako bi bilo najbolje da je i mene pobacila - priznala je u knjizi - Nemojte me krivo shvatiti, sretna sam što sam živa i zbog prilika koje mi je život dao. No, srce mi se slama kada shvatim koliko je moja majka bila nespremna i nesposobna biti majka na pravi način. Znala sam biti jako ljuta na nju. Nisam tražila da me rodi. Nisam tražila sve te traume i borbu da zaradim dovoljno da sebi platim sate i sate terapije kojima sam trebala da zalečim sve te rane. Nisam tražila te komplikovane odnose u životu.

Keli je, kako otkriva u memoarima, prošla niz terapija zbog depresije, anksioznosti i suicidalnih misli, što joj je pomoglo da shvati neke stvari.

- Ja sam se u svojim odnosima u odrasloj dobi ponašala kao ona uplašena 16-godišnjakinja - otkriva u biografiji - U nekom trenutku sam podsvesno odlučila da muškarcima ne treba verovati i da uvek moram zadržati distancu. Sati koji sam provela plačući zbog te mlade devojke bili su lekoviti i to mi je pomoglo da se promenim. No, tek sada ta se devojka pomalo opušta. I može se opustiti, više ne mora biti odgovorna za sve.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

