BILA ŽRTVA SILOVANJA I INCESTA, A MAJKA JOJ IZVRŠILA SAMOUBISTVO: Tragična životna priča slavne glumice ostavlja bez teksta!

Glumica Ešli Džad pre nekoliko dana je proslavila svoj 55. rođendan, a njena potresna priča koju je objavila na Instagramu rastužila je brojne njene obožavatelje.

Ona je naime podelila fotografiju starih pisama i čestitki i time započela svoju ispovest:

"Moj rođendan. Svi koji me vole čine ga što mekšim (torta u krevetu) i dražim jer moj um ne može, a da ne izračuna da je na moj poslednji rođendan mama bila tek 11 dana od smrti užasnim samoubistvom. Tako da mi je ovo prvi put bez nje. Stalno mislim na nju. Gledam staru najavu kada sam se trebala roditi kako s nežnom radošću priča o meni. Sećam se njenog godišnjeg obreda prepričavanja dana mog rođenja, svih detalja koji su joj bili tako dragoceni', započela je Ešli.

"Za vreme mog rođendana u nekom trenutku bi zablistala tapšajući me po ruci i rekla: 'Bila si smeđa kad si izašla, tako me iznenadila, i najslađa, najlakša beba....kako sam te volela, morala sam udarati ljudima ruke, hteli su te dodirnuti', i prepričavala priče o meni kao bebi. Nadam se da će svi roditelji to učiniti za svoju decu na njihove rođendane. Toliko smo toga proslavili zajedno s mojom odabranom porodicom: piknici, tračevi, Smoky Mountains, razgovori o roditeljstvu, socijalnim pitanjima i smeh se raspršuje kao sunčeva svetlost u mom sećanju. Prošlogodišnja je, kao što možete zamisliti, bila prigušenija, jer je bila tako blizu njenog kraja. Tata i ona su došli s pečenom piletinom i kukuruznim hlebom i delili smo mali obrok, nas troje. Mama je puno ležala. Imali smo tortu i uprkos tome što je bila slaba i zaokupljena bolešću koja ju je izjedala, imala je prelepu čestitku za mene i znala sam, kao i uvek, koliko me voli. Znam to i danas, dok ona udiše beskrajnu milost Božiju. Hvala ti, mama, za sve moje rođendane do sada, i što si me proslavila: što si me držala pred spavanje i šaputala mi na uho: 'Ešli, ti si izvanredna žena', i dozvolila mi da budem tvoja sreća. Šta više treba slavljenici nego uspomene na takvu majku? I ovako me je videla i volela, prvi put budna, nikad nečešljane kose, spremna podeliti naše snove. Za tebe, mama. Za tebe', zaključila je objavu

Glumica, kojoj je majka preminula 30. februara nakon što se ubila zbog borbe s mentalnim problemima, teško je podnijela njenu smrt. Međutim, ovo nije jedina tragedija koju je Džad iskusila u svom životu.

Ešli je u očima javnosti živela savršen život, iako niko nije znao kakve jezive strahote krije njeno lepo lice. Glumica je zapravo bila žrtva silovanja i incesta, a odrastanje joj je obeležilo zlostavljanje majke koja je imala mentalne probleme.

Prvi put je o svemu progovorila 2011. godine kada je objavila biografiju 'All That Is Bitter and Sweet' na nagovor tadašnjeg supruga Darija Frančitija koji je smatrao da će na taj način lakše prebroditi traumu.

Zlostavljao ju je stariji čovek dok je bila dete, silovana je kao tinejdžerka, a bila je i žrtva seksualnog nasilja od strane rođaka čijeg se imena prisetila tek nakon psihoterapije. Glumičini roditelji razveli su se kada je imala samo četiri godine i već u sedmoj godini upala je u depresiju. Ubrzo je po prvi put postala žrtva zlostavljanja, a kada je to rekla svojim bližnjima, niko joj nije verovao.

Od malena je bila izložena seksualnim napadima svoje majke Naomi, kao i njenim fizičkim obračunima s brojnim partnerima. Njena majka imala je u svom vlasništvu i pištolj pa se Ešli s oružjem igrala od malih nogu, čak se i okušala u ruskom ruletu. Do svoje 18. godine promenila je čak 13 škola pa se osećala nepoželjno i nevoljeno.

U srednjoj školi pobedila je na manekenskom takmičenju osvojivši dvomesečni ugovor za rad u Japanu. Ponadala se da će je ta prilika izvući iz bede i omogućiti joj novi početak.

Međutim, za vreme putovanja bila je izložena nemoralnim ponudama menadžera zaduženog za organizaciju, a jedan maneken ju je pokušao prisiliti na oralni seks. Ešli je nekako uspela nastaviti dalje, a jedan od njenih prioriteta bilo je obrazovanje. Diplomirala je na Univerzitetu u Kentakiju pa se preselila u Holivud gde je ostvarila zavidnu karijeru.

Inače, u knjizi je napisala i kako ju je sestra Vinona motivisala da se prijavi na rehabilitaciju zbog prejedanja. Tamo se suočila sa svim bolnim sećanjima iz života.

"Preživela sam seksualno zlostavljanje, silovanje i incest. Blagoslovljena sam jer su mi 2006. osobe koje su doživele isto, pomogle u oporavku… Leto 1984. bilo je bolno. Jedna me odrasla osoba dva puta silovala dok me druga odrasla osoba neprestano zlostavljala, a jedan je muškarac pritom sve posmatrao (sada znam da je to bilo zato jer mu je bio potreban svedok, neko ko će potkopati moju izjavu u slučaju da odlučim sve prijaviti)…', napisala je glumica jednom prilikom na društvenim mrežama.

Mnogi su Ešli napadali poslednjih godina tvrdeći da je estetskim zahvatima izmenila svoj izgled i uništila svoju lepotu. Ona je objasnila da botoks redovno koristi za lečenje migrena, a oštru je poruku poslala i svima koji se nisu suzdržavali od uvreda.

"Od migrena bolujem više od godinu dana. To je 3. najraširenija bolest na svetu. Jesam li išla na botoks? Botoks je standardni tretman protiv bolesti koju imam. Moje osiguranje plaća 31 injekciju svakih 12 nedelja. Neki su mi prijatelji savetovali da ne objavljujem ovu medicinsku činjenicu jer bi se mogla upotrebiti protiv mene, ali mislim da je važno da budem iskrena. Sram bi trebalo biti one koji izvrću moje reči", poručila je.

(Kurir.rs/Story.hr)

