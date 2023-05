"DAĆU CELU DUŠU U NASTUP I BIĆE POSVEĆEN SRBIJI KOJA PATI": Luk Blek i delegacija odali počast žrtvama

Na Ceremoniji otvaranja Tirkiznog tepiha Evrovizije 2023 koja se održava u Sent Džordž parku, našao se i naš ovogodišnji predstavnik Luk Blek.

On je naime, tom prilikom, progovorio o tragičnim događajima koji su pogodili našu zemlju, odnosno o masakru koji se dogodio 3. maja u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u kojem je pobijeno osmoro učenika i školski čuvar, kao i o masakru koji se samo dan kasnije dogodio u Mladenovcu, gde je pobijeno osmoro ljudi i više ranjeno.

foto: Printscreen RTS

Tada je otkrio kako je izgledao njegov dolazak do oovog tepiha, kao i vezu teksta njegove pesme sa stravičnim događajima.

"Iako sam napisao pesmu plašeći se ovakvih događaja i gledajući ih u svetu, nisam mogao da zamislim da će se to desiti baš ovako blizu naše zemlje i našeg srca. Žao mi je što je to postalo istinitije nego što je bilo u datom trenutku. Svi smo bili jako potrešeni. Mi smo čuli baš u odlasku na binu i tada nisam shvatio šta se dešava, ali sam se jako razbesneo na sceni" - rekao je on, pa nastavio:

foto: Nikola Ristić

"Iako je Evrovizija srećno mesto, uvek je puno muzike i različitosti, i treba slaviti te stvari, mi koliko se god trudili ne možemo ni da sakrijemo koliko nam je teško zbog te situacije. Ja se trudim da budem što profesionalniji, pa da odem na sva ta dešavanja zbog čega sam ovde i došao, ali definitivno svima nama nije do tih stvari. Kao što sam i rekao, poruka ove pesme mi je bitna, i bitna je za ovaj događaj i nadam da će promeniti neke stvari kod nas, i da će se pričati, ali ta priča svakako neće promeniti ništa što se tiče žrtava i bliskih ljudi. Nadam se da će se nešto promeniti u određenom trenutku ali trenutno sam i ja nemoćan, ali sigurno postoje stručna lica koja ovu situaciju mogu da dovedu do nečeg logičnog".

foto: Gordan Jović

S obzirom na to da su strani mediji imali intervjue sa našim predstavnikom, kao i da su se interesovali za tragedije koje su se dogodile, Luka je otkrio koja pitanja je najčešće dobijao.

- Mogi da kažem da su svi puni razumevanja, s obzirom na to da se atmofsera promenila, kao i način govara i šale koje ja pravim u toku intervjua, prosto nisam mogao da izvučem iz sebe nikakvu pozitivnu notu. Mogu slobodno da kažem da su bili baš pažljivi, da su baš govorili šta se dogodilo i drago mi je da sam uspeo da pošaljem poruku, jer bih ja to to svakako i prirodno uradio. Želeo sam da se zna i da se čuje za takvu vrstu tragedije za koju se nadam da se nikada više neće dogoditi.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ja ne bih rekao da sam sada najprofesionalnija osoba na svetu i da mogu sve da sakrijem. Ono što sam mogao da vidim na snimcima sa probe jeste da je bilo dosta besa. Ne znam kako to da objasnim, ali sada mnogo više želim sve ovo da ispevam, nego što sam ikada želeo. Došao sam tu, bio sam izabran, to je negde bila moja želja i moja karijera, ali sada već stvarno nisam sam.

foto: pritvatna arhiva

Mlada muzička zvezda je otkrio kome će biti posvećena izvedba njegove pesme i polufinalni nastup.

- Kao što bi bilo i pre ovog događaja, bukvalno celoj Srbiji i pre ovoga, ali i Srbiji koja naizmerno pati. Ja ću dati sve što mogu da ponudim, celu svoju dušu u taj nastup.

Srpski predstavnik Luk Blek i članovi delegacije pojavili su se sa crnim florom na košuljama, te na takav način odali počast žrtvama.

(Kurir.rs/ Telegraf)

.

