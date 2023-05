POJEDEM PO 9.000 KALORIJA DNEVNO, A I DALJE SAM VITKA: Ne odričem se ničega i telo mi je isto! Evo u čemu je tajna (FOTO)

Američka TV voditeljka, spisateljica, aktivistkinja, glumica i model, Padma Lakšmi je probala na hiljade jela tokom 17 godina u emisiji "Top Chef", a ona dolaze s puno kalorija. Nedavno je otkrila da jede do 9.000 kalorija dnevno dok snima seriju.

- Prva polovina sezone, kada imamo puno takmičara, unesem osam ili devet hiljada kalorija dnevno - kaže Lakšmi. U jednom intervjuu Lakšmi je otkrila da se ugoji i do 7 kilograma tokom snimanja svake sezone "Top Chefa" i poveća dva broja haljine. No dodaje da nikada ne pokušava da se ograniči dok je u šouu.

Nakon svake sezone zdravije se hrani i vežba pet puta nedeljno.

- Previše volim hranu da bih se izgladnjivala samo da bih izgledala dobro - rekla je.

Umesto toga, ona odlazi u teretanu kako bi mogla da uživa u onome što jede.

A još više je motivisana nakon što su je ove godine pozvali da se pojavi u kultnom broju u kupaćem kostimu magazina Sports Illustrated.

- Pomislila sam - moram da idem da vežbam. Srećom, već sam bila prilično redovna u teretani jer je prošlo samo mesec dana otkako sam se vratila kući sa snimanja "Top Chefa" - ističe.

Lakšmi je takođe rekla da joj laska što je zamoljena da se pojavi u izdanju popularnog magazina.

- Ubila bih za to kad sam bila model i u 20-im jer je to sveti gral, a nikad me nisu ni zvali za ovako nešto. I stvarno sam mislila da to neću doživeti, da budem iskrena - kaže ova 52-godišnjakinja.

Kad je dobila poziv pre nekoliko meseci, nije mogla da veruje, prenosi Insider.

U nedavnom videu za Sports Illustrated, Lakšmi je rekla da je "slađe" biti u kupaćem kostimu u 50-im nego u 20-im.

- Važno je pokazati ženama svih doba, tipova tela i boje kože da je lepota tako ogromna i da dolazi u širokom spektru - rekla je Lakšmi u snimku.

Kada mlade žene to vide, nada se da će shvatiti da imaju dug život i da ih iskustvo i mudrost zapravo čine zanimljivijima.

- Zahvalna sam na svom telu, što mi je omogućilo da imam bebu, što mi je omogućilo da jedem kao što jedem i na svemu što mi je dalo - istakla je.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:06 LAVLJA DIJETA