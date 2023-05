POČINJE NAJPOZNATIJI FILMSKI FESTIVAL NA SVETU: Džoni Dep otvara Kan, a evo koji glumac će ove godine dobiti ZLATNU PALMU!

Filmski festival u Kanu treba da počne danas, a Džoni Dep se vratio glumi i otvoriće čuveni festival, a svoje veštine pokazao je kao francuski kralj Luj KSV.

Holivudska karijera ovog 59-godišnjaka je u padu uprkos njegovoj pobedi u prošlogodišnjem suđenju za klevetu protiv bivše supruge Amber Herd, koje je uključivalo optužbe za nasilje u porodici.

foto: LE PACTE / Planet / Profimedia

Dep se, međutim, postepeno vraća poslu i predstaviće svoj film "Jeanne du barry", francusku dramu o monarhu iz 18. veka koji se zaljubljuje u prostitutku, na crvenom tepihu na kanskoj premijeri.

Direktor festivala Tjeri Fremo rekao je novinarima da nije zainteresovan za suđenje Depu i dodao:

- Zanima me Dep glumac. Majkl Daglas takođe će prisustvovati ceremoniji otvaranja kako bi dobio počasnu Zlatnu palmu. Festival na francuskoj rivijeri, koji traje do 27. maja, uključuje niz budžetskih premijera, uključujući "Indiana Jones and the Dial of Destiny" u sredu, peti i poslednji pokušaj Harisona Forda u ulozi slavnog arheologa.

foto: Estelle Carlier / Starface / Profimedia

Martin Skorseze će u subotu predstaviti svoj najnoviji film Ubice cvetnog meseca, zajedno sa zvezdama Leonardom Dikaprijem i Robertom De Nirom. Tog dana publika će takođe videti Natali Portman i Džulijanu Mur u nezavisnom filmu Toda Hejnsa Maj decembar. Među 21 filmom koji se takmiči za Zlatnu palmu nalazi se rekordnih sedam rediteljki, prenosi AFP.

(Kurir.rs/Index.hr)

Bonus video:

01:07 Održan tradicionalni folklorni festival „3. mart” naroda Li i Mijao