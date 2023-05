PROCURILA PRLJAVA TAJNA IZ KRALJEVSKE PALATE: Kejt i Kamila se ŽESTOKO potkačile pred krunisanje, preko OVOGA nije mogla da pređe!

Iako su prošle dve nedelje od krunisanja kralja Čarlsa, ovaj događaj je neminovno ostavio tragove iza sebe. U javnosti sada počinju da isplivavaju događaji koji su se odvijali iza kulisa, a potpuno očekivano desili su se i sukobi.

Sukob koji je podigao najviše prašine izbio je između krunisane kraljice Kamile i buduće kraljice Kejt Midlton.

Iako su na samoj ceremoniji delovale kao da je sve u redu, obe su navodno jako dobro prikrivale pravu dramu koja je, kako se tvrdi, nastala zbog Kamiline bahatosti.

Princu Vilijamu trebalo je neko vreme da prihvati Kamilu, što nije čudno s obzirom na to da je bila Čarlsova ljubavnica dok je on još bio oženjen princezom Dajanom, a onda se nakon Dajanine smrti svojski trudila da postane službeno dio kraljevske obitelji, no čini se da je danas prilično pomiren s činjenicom da je to druga supruga njegovog oca.

Kejt je naime usvojila Vilijamovo ponašanje prema Kamili pa je i ona bila puna poštovanja prema njoj, mada pred krunisanje stvari su se promenile.

Kraljevski biograf Tom Bover tvrdi da su Kejt i Vilijam bili nezadovoljni zbog liste gostiju na krunisanju, a to nisu ni skrivali. Rezultat je bio sukob dveju dama iz kraljevske porodice.

U emisiji 'Dan Wootton Tonight' Bover je ispričao da je Kejt bila nezadovoljna jer je na svečanu ceremoniju mogla pozvati samo četiri člana svoje porodice. To su bili njena majka Kerol, otac Majk, sestra Pipa i brat Džejms. Kamila je pak pozvala 20 članova svoje porodice, uključujući i bivšeg muža kojeg je varala sa Čarlsom.

Prema Boverovim rečima, tenzije zbog popisa gostiju bile su visoke te ističe da su se svi klanjali kralju Čarlsu, iako je i on ponižavao Kejt, no Kamili baš i ne. Vilijam je pak u svom govoru, koji je održao na svečanom koncertu dan nakon krunisanja, izbegao da spomene Kamilu. Navodno je zbog cele situacije Kamila sada iscrpljena i nezadovoljna.

Stručnjak za kraljevsku porodicu Kristofer Andersen tvrdi da su Kamilini postupci udaljili kralja Čarlsa od njegovog sina Harija, s kojim je odnos ionako zategnut. Naime, Čarls bi voleo da obnovi odnose sa sinom, no navodno svaki put kad on izrazi tu želju Kamila mu dobaci da ju je Hari negativno prikazao u svojoj knjizi 'Rezerva'.

(Kurir.rs/Story.hr)

