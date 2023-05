BEER FEST OVE GODINE U JUNU: Tokom četiri dana ljubitelje dobre zabave očekuje više od 60 izvođača na tri bine, EVO KO NASTUPA

Najveća regionalna manifestacija posvećena muzici i pivu, Belgrade Beer Fest u organizaciji Skymusic-a, u svom jubilarnom 20. izdanju, otvoriće svoje kapije ranije nego prethodnih godina, i to 15. juna, a tokom četiri dana (do 18. juna) posetioce očekuje više od 60 izvođača na čak tri bine – Main stage, Riff stage i Electro stage powered by Sakura.

Morcheeba, svetski poznati britanski bend koji stvara jedinstvenu mešavinu trip-hopa, elektronske i downtempo muzike, sastav The Brand New Heavies, koji je odgovoran za stvaranje nekih od najvećih R&B i soul hitova u poslednje dve decenije i Incognito, osoben po harmoničnoj kombinaciji rok i reggae zvuka sa eksperimentalnim jam-session elementima, glavne su strane zvezde Main stage-a ovogodišnjeg festivala piva.

Na spisku headlinera našli su se i jedna od najboljih gitaristkinja današnjice Ana Popović, zatim Joker Out, mladi slovenački bend čija popularnost nakon evrovizijskog nastupa doseže globalne razmere, omiljeni nam Partibrejkers i jedan od najvećih regionalnih pop izvođača, Toni Cetinski.

Tu su i rok veterani Atomsko sklonište, veliki Van Gogh i najautentičniji bend sa ovih prostora - Obojeni Program. Žestoku svirku i dobru atmosferu na glavnoj bini doneće i Kerber, Bombaj Štampa, Brkovi, Kralj Čačka, Repetitor, sastav Neverne bebe, Ana Rucner i Elvis Bajramović, Bojana Vunturišević, Zoster i bend Koikoi.

Riff stage predstaviće neke od najalternativnijih domaćih rok bendova, dok će Electro stage powered by Sakura ugostiti naše najaktuelnije DJ-eve. Program na ovim binama biće uskoro objavljen.

Bir Fest festival, koji je prošle godine proglašen manifestacijom od značaja za Grad Beograd i koji se realizuje uz podršku Grada, biće podeljen na više od 10 cloud zona, a pored bogatog muzičkog i zabavnog sadržaja, posetiocima je na raspolaganju i više od 300 etiketa najraznovrsnijeg piva.

Ulaznice za Belgrade Beer Fest dostupne su putem sajta belgradebeerfest.com, sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, u TC Rajićeva (I sprat) i na blagajni Štark Arene.

