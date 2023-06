EVO KO JE FRANCUSKINJA KOJA JE UNIŠTILA BRAK SLAVNOJ GLUMICI: Nalazi se među NAJUTICAJNIJIM ženama na svetu, a sa NJOM se druži!

Nakon što su procurile fotografije na kojima 25-godišnja Francuskinja izlazi iz kancelarije Bendžamina Milepjeda, supruga glumice Natali Portman, rasplamsale su se glasine o njihovoj bračnoj krizi.

Par navodno već duže vreme pokušava da spasi svoj brak, a izvor za Page Six tvrdi da 45-godišnji bivši baletan "čini sve što može da mu Natali oprosti".

Francuski časopis "Voici", koji je prvi objavio sporne fotografije, tvrdi da se njihov brak ponovo našao u krizi kad je Portman u martu saznala sve o navodnoj aferi o kojoj se šuškalo još dok je snimala film "May December" u januaru prošle godine.

Ko je Kamil Etjen?

Milpjedova navodna ljubavnica je 25-godišnja klimatska aktivistkinja koju na Instagramu prati gotovo 300.000 ljudi. Pojavila se već u brojnim TV emisijama u kojima zagovara svoja uverenja.

"Demokratija je poredak koji dozvoljava pravo da preispitamo nepravedne političke odluke", izjavila je jednom prilikom na svom profilu.

Prijateljica Grete Tunberg

Mlada Francuskinja inače je prijateljica svetski poznate aktivistkinje Grete Tunberg s kojom deli uverenja.

Autorka je knjige "For an Ecological Uprising: Overcoming Our Collective Powerlessness" te je kreirala nekoliko kratkih videozapisa na temu ekološke svesti, koju promoviše u medijima, a francusko izdanje Vanity Faira uvrstilo ju je na listu 50 najuticajnijih žena u 2020.

