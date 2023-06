MIRANDA NAPOKON PROGOVORILA O SAMANTINOM POVRATKU U "SEKS I GRAD": Lepo je raditi s ljudima koji zapravo ŽELE da budu tu!

Druga sezona serije "And Just Like That..." je odmah iza ugla, a Sintija Nikson, koja je otelotvorila lik Mirande, daje svoj komentar na jednu od gorućih tema ovih dana. Samanta se vraća. Da, nije šala i kako verovatno znate, ima mnogo nerazmirica sa ostalim članicama kultne četvorke, a Sintija je sada na ovu temu otkrila više nego ikad.

Kao što smo sigurni da već znate, prva sezona nastavka serije "Sex and the City" bila je okružena spekulacijamao odsustvu Kim Katral, koja je igrala Samantu Džons u svih šest sezona serija, kao i u dva naredna filma.

Svađa između Kim, njenih koleginica i kreatora serije potiče još iz 90-ih godina, a dugo se pisalo o tome da su tenzije prvo nastale zbog razlika u platama između glumica.

Kim Katrala jasno dala do znanja da neće više da učestvuje

Nakon godina poricanja glasina o razdoru iza scene, stvari su se vrlo zahuktale 2017. kada je Kim odlučila da ne učestvuje u trećem "Sex and the City" filmu.

Od ovog trenutka pa nadalje, ona je postajala sve glasnija o svom preziru prema seriji i svojim partnerima - naime, Sara Džesika Parker, koju je Kim osudila na Instagramu jer je izrazila saosećanje kada joj je brat umro, opisujući je kao "okrutnu".

Sa svoje strane, Sara Džesika Parker je pokušala da ugasi glasine o svađi, insistirajući da ona "nikada nije izgovorila neljubaznu, neprijatnu, neprijateljsku reč".

Kim nije pozvana da učestvuje u nastavku

I tako, imajući sve ovo na umu, nije bilo iznenađenje čuti da Kim čak nisu ni pitali da ponovi svoju ulogu u nastavku, pri čemu je SDžP izjavila da je jednostavno bilo "previše javne istorije" da bi ona bila u redu sa tim da se Kim ikada vrati.

Međutim, u šokantnom preokretu događaja, Kim Katral će se sada vratiti u finalu 2. sezone serije "And Just Like That" kasnije ovog leta.

Prema unutrašnjim izvorima, Kim je očigledno snimila svoju scenu 22. marta u Njujorku - vraćajući se "a da nije videla ili razgovarala sa zvezdama serije", uključujući Saru Džesiku Parker i Majkla Patrika Kinga, kreatora emisije.

Miranda napokon otkrila kako je raditi bez Kim

Dok su glumci i ekipa držali jezik za zubima o ovoj temi, Sintija Nikson je upravo prokomentarisala dugoočekivani povratak tokom novog intervjua za Vanity Fair.

Sa manje od nedelju dana do premijere 2. sezone, Sintiju - koja je režirala više epizoda nastavka - pitali su da li je već videla scenu u kojoj se vraća Kim ili ne.

- Pročitala sam to u scenariju, rekla je, pre nego što je pojasnila da nijednu epizodu nije pogledala u potpunosti.

Novinar je nastavio da pita kako je bilo snimati sa nedostajućim članom legendarne četvorke, što je navelo Sintiju da kaže da je "drugačije", ali ne nužno na loš način.

- Ovo nije nešto o čemu pričamo, zaista, ali pokušaću da objasnim ukratko. Da, bio je drugačiji osećaj - započela je Sintija.

- Mnoge stvari su bile drugačije. Ali glavna stvar zbog koje sam se osećala tako sjajno je da su svi koji su bili tamo zaista želeli da budu tamo - rekla je ona, naizgled nagoveštavajući Kimin prezir prema emisiji.

- To je suština.

Osvrćući se na trenutnu glumačku ekipu nastavka, Sintija je rekla:

- Svi se volimo, volimo našu seriju, želeli smo da radimo više od toga. I svi smo želeli da budemo tamo. Dakle, to čini ogromnu razliku, što ne hodaš okolo kao po jajima zbog nekoga ko je nesrećan iz razloga za koje je teško čak i razumeti šta su.

Na pitanje da li je uopšte bila u kontaktu sa Kim, Sintija je podvukla crtu, rekavši novinaru:

- Bojim se da je to sve što ću reći. I to je mnogo više nego što sam ikada ikome rekla.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)