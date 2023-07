KEJT MIDLTON IPAK NIJE CVEĆKA? Ona stoji iza ČUVENE IZJAVE koja je tresla planetu! Šok detalji otkrivaju da ona SVE KONTROLIŠE

Izgleda da je Kejt Midlton gvozdena ruka u Bakingemskoj palati i ta koja donosi konačne i čvrste odluke kada je reč o imidžu britanske kraljevske porodice, tvrde izvori. Ovakve spekulacije potiču od otkrića da je ona ta koja koja stoji iza čuvenog zvaničnog saopštenja palate nakon gostovanja princa Harija i Megan Markl u emisiji Opre Vinfri.

foto: WPA-Pool/ MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Detalji o tome kako je pokojna kraljica Elizabeta suptilno, ali čvrsto odgovorila na "napad" Harija i Megan na monarhiju, koristeći frazu "sećanja mogu da variraju", pojavili su se u knjizi kraljevskog analitičara i novinara Valentajna Loua.

Nacrt zvanične izjave u početku nije uključivao gore pomenutu, pomalo malicioznu opasku, i zvučio je daleko "blaže". Međutim, navodno su upravo princ i princeza od Velsa zahtevali da odgovor bude oštriji, prenosi "Daily Mail".

Kejt Midlton je u potpunosti podržala svog supruga, i ne samo to - ona je navodno bila i odlučnija od njega po ovom pitanju.

foto: Phil Noble / PA Images / Profimedia

U Louvoj novoj knjizi "Courtiers: Intrigue, Ambition, and the Power Players Behind the House of Windsor" iznete su tvrdnje da su se najmanje dva zvaničnika palate usprotivile ideji da se u saopštenju upotrebi fraza "sećanja mogu da variraju", ali da je Kejt bila ta koja je nametnula stav da tako treba da ostane.

"Kejt je bila ta koja je jasno rekla: "Istorija će suditi o ovoj izjavi i ako se ova fraza ili neka njoj slična ne uključi, sve što su rekli biće prihvaćeno kao istina"", knjiga citira izvor upućen u dešavanja.

foto: Avalon / Avalon / Profimedia

Isti izvor izneo je tvrdnje da je Kejt daleko čvršća i čeličnija nego što to javnost misli. "Ne dobija onoliko zasluga koliko bi trebalo, jer je toliko suptila u svom stavu. Ona igra igru na duge staze. Uvek je imala cilj i mantru: "Ovo je moj život i moj istorijski put i ja ću jednog dana biti kraljica", prenosi Blic žena.

(Kurir.rs)

Bonus video:

07:18 PRVA BEBA KOJU JE ENGLESKA KRALJICA DRŽALA BIO JE ALEKSANDAR KARAĐORĐEVIĆ Ambasadorka Joksimović otkrila NEVEROVATNE NEPOZNANICE