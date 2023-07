MILIONI GLEDALI BOLESNOG PEVAČA KAKO SE TRZA NA BINI: Potresan snimak rasplakao ceo svet! Počeo da peva, a onda je sve UTIHNULO

Škotski pevač Luis Kapaldi imao je bukvalno slom na bini, kada je nedavno usred nastupa na festivalu Glastenberi odjednom počeo da ima tikove uzrkovane Turetovim sindromom.

Milioni su videli bol, frustraciju i beskrajnu iscrpljenost Luisa Kapaldija, jednog od najpopularnijih pevača današnjice koji je tokom nastupa na festivalu Glastonberi pokazao sa kakvom bolešću se bori od prošle godine. Autor mega hitova "Before you go", "Someone You Loved" i drugih, nije mogao da obuzda tikove uzrokovane Turetovim sindromom. Inače, jedna od najpopularnijih pevačica današnjice, Bili Ajliš, nedavno je priznala da se bori sa istim poremećajem.

Pevač koji je moćnim glasom i pesmama koje odišu sirovom iskrenošću osvojio srca publike, nije bio u stanju da otpeva ni celu strofu svog velikog hita "Someone You Loved", glas ga je izdao.

Vidno se trzao, cimalo mu se rame, treptao je... svi simptomi poremećaja su bili prisutni. Kada su hiljade ljudi u publici videle sa čim se bori, uradili su nešto najlepše na svetu. Pevali su iz sveg glasa umesto njega. Snimak je obišao planetu, nema osobe koju nije dirnuo i kojoj se nije steglo srce od ovakvog dokaza ljubavi, empatije i podrške koju je Luis primio od fanova...

Nakon ove potresne scene, pevač je najavio da će napraviti pauzu i povući se na neko vreme da se posveti svom zdravlju.

Šta je Turetov sindrom?

Turetov sindrom je poremećaj koji obično počinje između četvrte i šeste godine, a najizraženiji je između 10 i 12. Po definiciji, tikovi koji su glavni simptom ovog poremećaja trebalo bi da se jave pre 18. godine. Turetov sindrom je mnogo češći kod muškog nego kod ženskog pola, a kod obolelih se javlja kombinacija motornih i vokalnih tikova. Ovi tikovi mogu da budu prosti i složeni, a da bi se pripisali Turetovom sindomu, morali bi da traju duže od godinu dana.

Mogu da se jave i problemi kao što su anksioznost i opsesivno kompulsivno ponašanje. Uzrok pojave tikova kod Turetovog sindroma nije poznat. Sami smptomi i bolest su često nasledni, što znači da se javljaju kod više članova porodice.

Istraživanja pokazuju i da oko 15 odsto ljudi koji žive sa Turetom takođe ima koprolaliju koja se manifestuje nehotičnim ponavljanjem psovki ili upotrebom nepristojnog jezika.

(Kurir.rs/MONDO)

