DOŽIVLJAVAJU NAPAD KIJANJA KAD POMISLE NA INTIMNE ODNOSE! Požalio se lekarima, a naučnici otkrili da je to ČEŠĆE nego što mislimo!

Obično ljudi kijaju kada ih izritira neki spoljni faktor, alergija na polen, hranu ili nešto treće. Ali da li ste znali da neki ljudi mogu da dobiju uzastopne napade kijanja nakon doživljavanja vrhunca ili ako samo pomisle na intimne odnose.

foto: Constantin Sinn / Panthermedia / Profimedia

Kako tvrde britanski stručnjaci, kijanje kao odgovor na vrhunac ili se*sualnu želju bi moglo da bude puno češća pojava nego što smo očekivali. Istraživanje obavljeno u časopisu "Journal of the Royal Society of Medicine" opisuje slučaj muškarca srednjih godina koji je imao nekontrolisane napade kijanja čim bi pomislio na intimni odnos. Ovaj fenome kod njega je, kažu, bio prisutan tokom dužeg niza godina.

Kad god bi pomislio na vođenje ljubavi, odmah bi, bez bilo kakvih rinoloških simptoma pre istog počeo da kija. Zapisano je da nije imao psihičkih simptoma.

foto: Shutterstock

- Mislili smo da je to neobično pa smo pretražili literaturu u potrazi za tom temom. U 19. veku prepoznata je povezanost nosa i genitalija. Tada je Fajles, mladi nemački otolaringolog i bliski Frojdov prijatelj, razvio svoju teoriju o 'nazalnoj refleksnoj neurozi' povezujući nosnu sluznicu s genitalnim područjima, možda zbog nalaza erektilnog tkiva na oba područja - objasnili su stručnjaci.

Zabeležen je slučaj 69-godišnjeg muškarca opisanog u časopisu "Journal of American Medical Association" 1972. godine. On se žalio na jake napade kijanja neposredno nakon što bi doživio vrhunac. Zato, kad sledeći put kinete zapitajte se o čemu razmišljate...

