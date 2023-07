EVO KAKO DANAS IZGLEDA NAJSLAĐI KLINAC IZ "FORESTA GAMPA": Njegov život kao da je preslikan SCENARIO iz čuvenog filma! (FOTO)

Glumac iz kultnog filma "Forrest Gump" Majkl Hamfris, koji je igrao mladu verziju glavnog lika, izgleda neprepoznatljivo 29 godina od objavljivanja filma. Majkl, koji sada ima 39 godina, imao je samo osam godina kada je izabran da igra mlađeg sebe, odnosno Toma Henksa u blokbasteru iz 1994. godine. Evo kako izgleda danas, a vi procenite da li biste prepoznali da se radi o njemu.

foto: Profimedija

Nekadašnja zvezda je u jednom intervjuu otkrio da je odlučio da holivudska slava nije za njega i da se prijavio u američku vojsku, tokom intervjua za The Sun.

foto: Printskrin

Nakon svog značajnog preokreta kao mladog Foresta Gampa, glumac je izbegavao Holivud, jer nije mislio da je "Holivud zdrav način života za decu". Umesto toga, odlučio se za karijeru u vojsci, slično njegovom liku u hit filmu, i gde je dobio nadimak Gamp, dok je preslatka Dženi iz Foresta Gampa ostala u glumačkim vodama.

Forestov i njegov život isprepletani

Ali to nije jedina veza koju Majkl ima sa svojom ulogom, jer se takođe takmičio u maratonima, a čak ima i vezu sa Elvisom Prislijem nakon što je služio u istom vojnom kampu u Nemačkoj kao i muzičar.

foto: Licensed Through Humphreys to JDMC / SplashNews.com / Splash / Profimedia

- Smešno je koliko se veza sa Forestovim životom pojavilo u mom. Da li je to sudbina? Nešto je činilo da se te slučajnosti dešavaju, priznao je.

Forest Gamp prikazuje nekoliko decenija u životu svog glavnog lika, sporog i naivnog, ali dobrog srca i atletski čudesnog, čoveka iz Alabame koji je svedok, a u nekim slučajevima i utiče, na neke od ključnih događaja u drugoj polovini 20. veka u Sjedinjenim Državama. Glumac je služio četiri godine u vojsci SAD kao pešadijski vojnik, što je uključivalo 18-mesečnu turneju u Iraku.

Šalili su se mnogo na njegov račun

Govoreći o svom iskustvu sa MailOnline-om 2015. godine, Majkl je rekao:

- Kada sam se pridružio vojsci dao sam sve od sebe da izbegnem da me prepoznaju ili da se priča o filmu, ali mislim da je to trajalo oko dve nedelje pre nego što je neko to shvatio. Definitivno sam slušao mnogo o tome nakon toga i narednici za obuku bi se stvarno šalili sa mnom. Neko vreme mi je tamo postalo baš gusto, ali na mnogo načina sve je to bilo deo osnovne obuke i definitivno me je dovelo tamo gde oni žele da budeš.

foto: Licensed Through Humphreys to JDMC / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Dok se Majkl povukao iz centra pažnje da bi vodio normalan život, pa čak i služio u vojsci, rekao je da bi se rado vratio kao 007.

Za The Sun 2019. godine otkrio koja bi to uloga bila uloga njegovih snova i kako je rekao:

- Neki ljudi misle da ličim na Tom Hidlestona, a smatra se da je on novi Bond. To bi moglo biti zanimljivo. Otvoren sam za većinu stvari.

Pošto je diplomirao međunarodne odnose, Majkl je tvrdio da bi voleo da radi u filmu "špijunskog žanra", i čak je sebe zamišljao kao Bondovog negativca.

(Kurir.rs/Blic žena)

