PREMINUO ČUVENI MUZIČAR: Tužne vesti šokirale svet, bio osnivač ove slavne grupe

Jedan od osnivača grupe "Journey" i prvi gitarista ovog sastava, Džordž Tikner, preminuo je danas, u 76 godini.

Vest je potvrdio gitarista benda Nil Šon na Fejsbuku, koji je napisao:

- Imam veoma tužne vesti. Džordž Tikner, originalni gitarista grupe Journey i saradnik u pisanju pesama na njihova prva tri albuma, preminuo je. Imao je 76 godina. Džordž… hvala ti na muzici. Na ovoj stranici ćemo vam odavati počast neko vreme. Saučešće njegovoj porodici i prijateljima, kao i svim bivšim i sadašnjim članovima benda. Tako srceparajuće... Mislim da treba da napravimo grupni zagrljaj.

Rok bend "Journey" je bio odgovoran za hitove kao što su "Don’t Stop Belie’" i "Any Way You Want It". Grupa je osnovana u San Francisku 1973. godine, a Tikner je bio glavni saradnik i originalni bas gitarista sastava, piše Mirror.

(Kurir.rs/Informer)

Bonus video:

00:03 Tragedija na strelištu u Novom Sadu: Mladi policajac preminuo nakon incidenta na poligonu za obuku