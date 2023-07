JEZIVA SUDBINA JEDNE OD NAJVEĆIH DIVA HOLIVUDA: Volela OPASNOG mafijaša koji je ZLOSTAVLJAO ćerku i nju, a onda se desilo UBISTVO

Glumica Lana Tarner bila je jedna od najvećih holivudski diva svih vremena, a preminula je 29. juna 1995. u 75 godini posle borbe sa rakom.

Svetsku slavu stekla je ulogama u filmovima kao što su “Poštar uvek zvoni dvaput”, “Dr.Jekyll and Mr. Hyde” i “Payton Place” koji joj je doneo Oskara.

foto: Profimedia

Lepa glumica imala je poprilično buran privatni život. Udavala se čak osam puta, dva puta za istog čoveka, pa je tako stekla i status jedne od najvećih holivudskih zavodnica. Ipak, jedan tragični događaj potpuno joj je promenio život.

Naime, jedan od njenih ljubavnika je bio mafijaš Džoni Stompanato. Njihova veza je bila poprilično turbulentna, a okončana je kada je Džonija, kako se godinama pisalo, kuhinjskim nožem izbola tada 14-godišnja Lanina ćerka Šerli.

foto: Profimedia

Iako je Šerli, koja danas je danas u osmoj deceniji godine, izdala i autobiografiju u kojoj je priznala da je ubila majčinog ljubavnika, prema najnovijim dokazima koje je prikupio istoričar filma Darvin Porter, postoji mogućnost da je upravo Lana ubila svog ljubavnika, a njena ćerka preuzela krivicu, piše Daily Mail.

foto: Profimedia

On tvrdi da ima dokaze zbog kojih je Lana trebala da bude glavna osumnjičena za smrt ljubavnika Džonija, a kako tvrdi, nožem ga je izbola nakon što ga je zatekla u krevetu sa svojom 14-godišnjom ćerkom.

On je sve i otkrio u svojoj knjizi “Lana Turner: Hearts and Diamonds Take All” u kojoj su se našli intervjui s nekim od ključnih osoba koje su tada učestvovale u istrazi. Među njima je i razgovor s Fredom Otasom, detektivom koji je tada radio na slučaju.

“Ja sam bio taj koji je brisao otiske s noža u Laninom kupatilu. Bio sam nestašan momak koji je napravio nešto što nije trebao,” rekao je navodno detektiv.

foto: Profimedia

Neki od glumičinih bliskih prijatelja Porteru su navodno rekli da im je ona i sama priznala da je ubila svog ljubavnika. Porter je razgovarao i sa Laninim advokatom Džerijem Gislerom. On kaže da je tada svojoj klijentkinji predložio da njena ćerka preuzme krivicu jer, kao maloletnica, neće morati na suđenje.

Filmski istoričar u svojoj knjizi iznosi da je Lana kuhinjski nož kupila dan ranije jer i ovako i onako više nije mogla da trpi Džonijevo maltretiranje. Bio je nasilan prema njoj, a navodno ju je često s pištoljem uperenim u glavu, podsećao da je samo njegova. A onda je kap koja je prelila čašu bila kada je videla da je zaveo i njenu ćerku.

foto: Profimedia

Pronašla ih je zajedno u krevetu. Otišla je po nož u kuhinju i zabila ga Džoniju u stomak. Pre nego što je policija stigla na mesto zločina, Lana i Šerli su navodno uvežbavale priču koju će im ispričati.

foto: Profimedia

Prema dosadašnjoj istrazi, do mafijaševe smrti je došlo jer je Šeril branila svoju majku. Sud je tada zaključio da je zločin opravdan, a Lanina ćerka je zbog zločina neko vreme provela i u maloletničkom zatvoru, nakon čega je majci vraćeno starateljstvo nad njom.

