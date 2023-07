"PRE 10 GODINA SAM SE PORODILA KOD KUĆE" Glumac prošao agoniju u Grčkoj s 23 godine mlađom suprugom, a ona se sad oglasila

Glumac Slobodan Ćustić i njegova supruga Jelena naišli su na poteškoće na letovanju u Grčkoj.

Na Fejsbuk stranici "Grčka Info" 21. jula osvanula je poruka u kojoj se moli za pomoć, u vidu prevoza.

Jelena se nakon drame oglasila na svom Fejsbuku, gde je napisala da je za njih danas veoma bitan dan, a uz to iskoristila priliku i da se svima zahvali na brizi.

- Danas je dobar dan! I divan dan! Poseban po tome što sam pre 10 godina rodila Zariju. To je moj treći porođaj, ali prvi kod kuće. Volim da kažem da mi je ona šapnula da imam za to snagu. To me je promenilo nabolje, u svakom smislu. Ne samo da sam osvestila snagu i urođenu mudrost tela koju mi žene nosimo u sebi, nego sam upoznala moju predivnu Divnu Miljkovic, dobila novu viziju, vizuru i punoću života za kakvu pre nisam znala. Takođe, danas sam osetila još jednom šta znači snaga zajedništva, kroz kontakte sa mnogo ljudi, poznatih i nepoznatih, na Fejsbuku. Toliko vas spremnih da pomogne, da učini... Toliko podrške! I valjda mi se zato nametnula spontano pesma koju pevušim od jutros - Mi zajedno možemo sve, mi možemo pobediti sve, nema povlačenja, nema predaje - napisala je ona.

- Hitno! Ima li koga da danas ili ujutro poveze našu ljudsku i glumačku veličinu Slobodana Ćustića od Sivirija sa Kasandre makar do Gevgelije? - pisalo je u poruci na stranici "Grčka Info".

