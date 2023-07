SVI BRUJE O SAVRŠENOM KENU, A OVO JE NJEGOVA TEŠKA PRIČA: Kao dete spavao u prikolici, JEDVA JE PREŽIVLJAVAO, a danas živi OVAKO

PUT OD TRNJA DO ZVEZDA

Glumac Rajan Gosling godinama unazad važi za veliku holivudsku zvedu, koja niže zapažene role na bioskopskom platnu. Svet ne prestaje da priča o njemu od kada s epojavila informacija da će u novom filmu Grete Gerving "Barbi" tumačiti lik ikonične lutke Ken.

Iako je prepoznatljiv po svom šarmantnom osmehu i blagim crtama lica, čuvenog glumca život nije mazio i iza sebe ima potresno detinjstvo. Međutim, po svemu sudeći to na njega nije ostavilo traga i on odiše neverovatnom harizmom, a lice mu krasi prepoznatljiv osmeh.

Detinjstvo

Rajan je rođen u Londonu, u kanadskoj provinciji Ontario. Potiče iz muzičke porodice, te je kao dete naučio da svira gitaru, peva, a pohađao je i časove plesa.

U osnovnoj školi je bio zlostavljan, što se odrazilo i na njegovo ponašanje. U prvom razredu, pod utiskom filma "Rambo", došao je u školu sa punom torbom kuhinjskih noževa i njima gađao druge učenike za vreme odmora, posle čega je udaljen iz škole.

Imao je disleksiju (poteškoće sa čitanjem) i dijagnostikovan mu je hiperkinetički poremećaj, pa je jedno vreme proveo u odeljenje za decu sa poteškoćama u razvoju. Nakon toga je njegova majka napustila posao i godinu dana ga je podučavala kod kuće. Gosling je kasnije izjavio da mu je to donelo osećaj samostalnosti.

Ljubav prema glumi

Od malih nogu je nastupao pred publikom. Sa sestrom je pevao na venčanjima, nastupao je sa grupom svoga ujaka nazvanom "Elvis Peri" u čast Elvisa Prislija čiji su repertoar izvodili, a bio je i član lokalne baletske trupe. Njegove nastupe svi su hvalili, što mu je ulilo samopouzdanje. Smatrajući da kanadski akcenat ne zvuči dovoljno "čvrsto", usvojio je specifičan izgovor po uzoru na Marlona Branda.

Rano je pokazao interesovanje za glumu, pa je sa samo 12 godina dobio prvu ulogu u kanadskoj seriji "Goosebumps". Sa sedamnaest godina napustio je srednju školu i preselio se u Los Anđeles kako bi se posvetio glumačkoj karijeri.

Prva uloga sa Džastinom Timberlejkom, Britni Spirs i Kristinom Agilerom

Njegova prva značajna uloga bila je u seriji "The Mickey Mouse Club", Rajan je prešišao njih 17.000 i sa 12 godina pridružio se u Los Anđelesu ekipi u kojoj su bili njegovi vršnjaci Džastin Timberlejk, Britni Spirs i Kristina Agilera.

Besparica

Dona je prvo stigla u Kaliforniju sa sinom: novčano nimalo u zavidnoj situaciji, a mala zajednica nije, poput svih ostalih “mouseovaca”, stanovala u apartmanskom kompleksu blizu studija, već su unajmili kamp kućicu u parku na ivici grada.

Ni to nije bilo dovoljno, Dona je morala da se vrati kući kako bi nešto zaradila, a starateljstvo nad Rajanom je na šest meseci dobila majka Džastina Timberleka, pa se momčić uselio kod Džastina. Dok Džastinov ego ne dopušta da nekadašnjem najboljem prijatelju prizna današnji uspeh i talenat, jer ne može da podnese da ga Rajan “tuče” u glumi, Gosling za Timberlejka ima samo reči hvale i kaže kako mu se i danas divi.

Skok u zvezde

Ali, njegova popularnost je eksplodirala posle maestralne glume u filmu "Beležnica" 2004. godine, a uloga u ovom ostvarenju mi je donela i brojne nagrade.

Nakon toga, njegova karijera krenula je samo uzlaznom putanjom, a Rajan Gosling brzo je postao zapažen zbog svog izuzetnog talenta. Njegova sposobnost da prenese širok spektar emocija na platnu privukla je pažnju kritičara i publike. Sledile su uloge u filmovima poput "Half Nelson", "Lars and the Real Girl", "Crazy, Stupid, Love", i "Drive", gde je pokazao svoju svestranost i glumački raspon.

Skroman

Iako je postigao ogroman uspeh i zaradio brojne nagrade i nominacije, Rajan je ostao skroman i izbegava medijsku pompu oko svog privatnog života. Međutim, dok se nije smirio pored zanosne Eve Mendez, imao je veoma zanimljiv ljubavni život, a na njegov šarm su pale mnoge spoznate lepotice.

Ljubav na prvi pogled

Gosling i Mendez su se prvi put sreli na snimanju filma "The Place Beyond the Pines" iz 2011. Dok joj se udvarao, Gosling je takođe poveo Mendez na sastanak u Diznilend, a ostalo je sada istorija.

Slavni par može sebi da priušti luksuzan život i uživanje, ali ipak biraju da svoje ćerke odgajaju u jednostavnosti i trudu. Žive u malom stanu, dele kućne obaveze, a nemaju čak ni dadilju. A razlog zašto su se odlučili na ovakav vid života je specifičan.

Povučenim životom

Rajan i Eva su velike holivudske zvezde, ali žive veoma skromnim životom. Podižu dve ćerke, ali ne u ogromnoj vili na Holivud Hilsu. Umesto toga, žive u malom stanu sa 2 spavaće sobe. Glumci žele da svojoj deci pruže normalno detinjstvo, zbog čega kriju svoje živote od znatiželjnih očiju i provode dosta vremena van grada. Tamo mogu da šetaju sa svojom decom bez privlačenja previše neželjene pažnje.

Njihova najstarija ćerka Esmeralda ima 8, a Amanda 6 godina. Gosling i Mendes iz principa ne žele dadilju, što je do sad neviđeno u Holivudu. Sami odgajaju svoju decu, a kada im zatreba pomoć, pripomognu im Evini roditelji.

Odlučili su da školuju svoju decu kod kuće. U početku je Eva pokušavala sama da podučava ćerke, ali je brzo odustala od te ideje. Sada devojke imaju tutora koji ih podučava kod kuće i tokom putovanja.

