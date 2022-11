VENČAO SE NAJMISTERIOZNIJI PAR? Zbog slavnog zavodnika se ODREKLA GLUMAČKE KARIJERE i bežala od braka, a sada je ODAO JEDAN DETALJ

Društvene mreže preplavila je vest da je glumica Eva Mendez, naime, sada konačno postala gospođa Gosling, barem ako je suditi na osnovu jedne od objava na njenom Instagram profilu.

Naime, ona je pozirala u topu bez bretela, sa podignutom rukom, a svima je odmah privukla pažnju tetovaža na kojoj je pisalo: "de Gosling".

Naravno, fanovi ovo nije promaklo prezime njenog izabranika Rajana Goslinga i odmah su došli do zaključka da se lepa glumica konačno udala za svog dugogodišnjeg partnera, što je usijalo oduševilo fanove.

Prefiks "de" koji stoji na njenoj tetovaži ispred prezimena supruga, u španskoj kulturi se dodaje ženama kada se udaju i uzmu muževljevo prezime.

Ovo doduše nije prvi put da se u medijima šuškalo da je par rekao sudbonosno "da". Na Instagram fotografiji iz septembra meseca, vidi se Evina ruka u polju cveća, a na domalom prstu nazire se prstenje koje je mnoge podsetilo na verenički prsten i burmu.

Popularni par, Rajan i Eva upoznali su se na setu serije "The Place Beyond the Pines" 2011. godine, u kojem su igrali par sa malim detetom. Međutim, strast sa malih ekrana preneli su i u realan život i uplovili u vezu. Par je dobio i dvoje dece - ćerke Esmeraldu Amadu (8) i Amadu Li (6).

Svoj život ljubomorno glumački par čuva od očiju javnosti, a mediji su pisali i da Eva dugo nakon što je postala majka, nije želela da izlazi iz kuće, te je svoju glumačku karijeru potpuno zapostavila.

- Ono što ljudi ne znaju o meni je da ja zaista uživam da budem kod kuće. Umesto da se slikam po crvenom tepihu, obožavam da provodim vreme sa svojim devojčicama - rekla je svojevremno, potvrdivši da je zbog porodice i vaspitanja dece rešila da zapostavi karijeru, iako je ista bila na vrhuncu u tom trenutku.

Eva je za jedan australijski radio otkrila da pre nego se zaljubila u Rajana nije ni razmišljala o deci. Iako je prvo dete rodila s 40, a drugo s 42 godine, glumica je otkrila da su joj deca potpuno promenila život i to na bolje.

- Roditeljstvo je promenilo moj život. Trebalo je to preživeti. Upravo izlazim iz te faze preživljavanja, polako opet počinjem da se osećam kao osoba koje ima svoje ja - rekla je pre dve godine u intervjuu za "Women's Health".

Inače, Eva je u više navrata otkrila svoje mišljenje o instituciji braka – priznala je da ne veruje u to jer je koncept zasnovan na staromodnim verovanjima.

-To je veoma zastarela, arhaična kreacija. Brakovi su nekada bili vezani za imovinu. Koliko je to neromantično? Muž i žena, to su veoma neseksi reči.

Eva je potom istakla i da voli starije parove koji nisu u braku.

- Zapravo mislim da je veoma seksi kada si sa nekim u pedesetim ili šezdesetim i možete da kažete: To je moj dečko.

Međutim, sada se čini da se par ipak predomislio, odnosno da je Eva ipak odlučila da kaže "da" Rajanu i konačno uplovi u bračne vode. Par se još uvek nije oglašavao na ovu temu,a po svemu sudeći uživaju u sreći kao i prvog dana.

