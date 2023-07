KAO DA JE NA NJEGA BAČEN UROK! Travoltina bolna sudbina: Od opake bolesti izgubio mamu i prvu ljubav pa mu smrt odnela sina i ženu

Pre tri godine glumac Džon Travolta oprostio se od svoje dugogodišnje supruge Keli Preston, koja je izgubila bitku sa rakom dojke u 58. godini.

- Džon sebe i dalje smatra oženjenim čovekom i kaže da će biti veran Keli do smrti. Stalno priča o Keli. Tužno je, ali on se zakleo da će ostati u celibatu do kraja života. Da je sa drugom ženom, video bi to kao preljubu i izdaju svoje supruge Keli - objasnio je izvor za Radaronline.

Ali pre smrti svoje voljene žene, Džon je preživeo još mnogo tragedija. Od iste bolesti izgubio je prvu ljubav i majku. Naime, na početku karijere bio je u vezi sa glumicom Dajanom Hajland, koja je bila 18 godina starija od njega. U svemu ju je oponašao, a ona mu je bila velika podrška. U vreme kada je Džon snimao 'Groznicu subotnje večeri', glumici je dijagnostikovan rak dojke.

Dajana je podvrgnuta mastektomiji, ali se rak proširio po njenom telu i umrla je samo tri meseca nakon dijagnoze.

- Ona je zapravo umrla na njegovim rukama. A onda je morao da sedne u avion i ode u Njujork da snimi 'Groznicu subotnje večeri' kao da se ništa nije dogodilo - rekao je Vensli Klarkson, koji je napisao biografiju o njemu.

Njegova majka, Helen, otkrila je da ima rak dojke, ali je odlučila da ne kaže svom sinu. Znala je kroz šta je prošao sa Dajanom, tako da nije želela da prođe kroz istu stvar samo 18 meseci nakon što je umrla. Međutim, bolest se nije mogla dugo skrivati, pa je Džon ubrzo saznao strašnu istinu. Posle osam meseci, Helen je umrla i ostavila ogromnu prazninu u svom životu.

Tragična smrt najstarijeg sina

U dugom i srećnom braku dobili su troje dece: Džeta, Elu i Bendžamina, a najstarije dete izgubili su 2009. tokom porodičnog odmora na Bahamima. Džet je, u stvari, patio od kavasakijeve bolesti i imao je napade, a Travolta i Preston su više puta krivili „razne hemikalije“ za zdravstvene probleme sa kojima se njihov sin borio.

Navodno, tokom jednog od napada on je pao i povredio glavu, a domaćica ga je u lošem stanju prošla pored njega u kupatilu, nakon čega je pozvala pomoć, ali je Džet, dok je stigao u bolnicu, konstatovan mrtav.

- To je najgora stvar koja mi se dogodila u životu. Da budem iskren, nisam bio siguran da ću to preživeti - priznao je glumac kasnije.

Tek nakon njegove smrti otkriveno je da je autističan, što su glumci tada potvrdili, a zajednica roditelja dece sa autizmom često ih je kritikovala zbog skrivanja ovih podataka.

Smrt njegove žene ga je dokrajčila

Holivudski glumac i osam godina mlađa Keli upoznali su se 1987. godine na snimanju komedije 'The Ekperts', dok je bila u braku sa glumcem Kevinom Gejdžom. Preston se oženio Gejdžom 1985. godine, ali su se razveli dve godine kasnije.

Ubrzo je započela zajednički život sa Džordžom Klunijem, sa kojim je raskinula 1989. godine, a potom se verila za Čarlija Šina. Čim je čuo da je sama, Džon Travolta je dao sve od sebe da osvoji Kelijevo srce. Venčali su se u septembru 1991. godine, kada je Keli bila u trećem mesecu trudnoće. Venčao ih je sajentološki sveštenik, pošto su oboje bili članovi istoimene crkve.

Brak se nije smatrao valjanim, pa su nekoliko dana kasnije imali građansko venčanje na Floridi. Nažalost, Keli je pre nekoliko godina otkrila da boluje od raka dojke i da je preminula 2020. godine u 58. godini.

- Najdraža Keli, dovela si troje najlepše dece u moj život. Hvala vam. Volimo te i nedostaješ nam - napisao je glumac i priložio porodične fotografije. Džona i Kelija nisu pokolebale ni najveće tragedije, a glumac je posle suprugine smrti istakao da želi da tuguje za sobom i zamolio da se niko ne identifikuje sa njim.

