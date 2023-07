BIO S HILJADAMA ŽENA, A ONA GA SPUSTILA NA ZEMLJU: Poludeo za glumicom koja ga je motala oko malog prsta, a bivšem ZAGORČALA ŽIVOT

Mik Džeger se smirio uz svoju skoro dvostruko mlađu partnerku Melani Hemrik, tek u osmoj deceniji života. Sve dok se nije skrasio s njom, pevača je pratila reputacija neviđenog ženskaroša.

foto: Printscreen/Youtube

Priča se da je spavao s 4.000 žena, a osvajao je lepotice i ikone šoubiznisa poput Marijane Fejtful, Džeri Hol, Karle Bruni. Jedna glumica mu je, ipak, dugo odolevala.

Kad su Rolingstonsi odlučili da snime video za pesmu "Anybody Seen My Baby?", brojne glumice i manekenke su dobile poziv za audiciju. Neko je trebalo da odglumi ulogu neobične, mlade striptizete.

foto: Printscreen/Youtube

Na audiciji je pobedila Anđelina Džoli, koja je tada imala samo 23 godine, a njena lepota i stav su začarali Džegera. Kao i mnoge druge muškarce - pre i posle njega.

foto: Printscreen/Youtube

"Ona me malo plaši", navodno je rekao Mik. "I to mi se sviđa."

foto: Printscreen/Youtube

Nakon prvog susreta, Džeger je više puta zvao Anđelinu da se vide. Odbila ga je svaki put. Tada je bila udata za Džonija Li Milera. Zivkao ju je pune dve godine, ali uglavnom se nije javljala na telefon.

foto: Printscreen/Youtube

Jedna prijateljica je slušala njegove poruke na automatskoj sekretarici i kasnije to opisala ovako: "Bukvalno je jecao u telefon". Kada se Anđelina razvela od Milera, 1999. godine, konačno je prihvatila poziv frontmena "Rolingstonsa" da izađe s njim.

foto: Printscreen/Youtube

Tada se desilo nešto o čemu se i danas priča. Mik je odveo Endži na žurku, a tamo je ostavio zbog neodoljive Fare Foset. Verovali ili ne, bio je to provod za jednu noć.

Uprkos ovakvom potezu, Džeger je uspeo da privoli Anđelinu na još jedan izlazak. Izgleda da niko nije toliko šarmantan kako on! Hemija je bila obostrana, jer su ostali u vezi skoro dve godine, uspevajući da se u tajnosti viđaju uprkos brojnim poslovnim obavezama. Njihov prvi i jedini zajednički video ostaje zauvek u muzičkoj istoriji.

(Kurir.rs/LepaiSrećna)

