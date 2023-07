ROK ZVEZDA BEZ PREMCA I MANGUP ZA KOJIM ŽENE LUDE: Džeger slavi 80. rođendan, jedan čovek ga povezuje sa Srbijom, a nije ĐOKOVIĆ

Najstarija britanska rok zvezda Mik Džeger, koji je jednom prilikom rekao da je "gnjavaža ostariti", danas slavi 80. rođendan, ali se čini da frontmen Rolingstonsa ne pokazuje neke znake starosti.

Šoumen namerava da svoj rođendan proslavi kako dolikuje, sa velikom zabavom u jugozapadnom Londonu, preneli su britanski tabloidi.

Džeger, mangup, seks simbol i rok zvezda bez premca, decenijama je na naslovnim stranama medija koji prenose njegove ekscese i provokacije. I dalje osvaja publiku svojom igrom na bini.

On je nedavno sa bendom bio na turneji po Evropi povodom proslave 60. godišnjice grupe. Turneja je održana prvi put bez bubnjara Čarlija Votsa ), koji je preminuo 2021.

Iako je Džeger u odličnoj formi, 2019. godine je imao operaciju na srcu. Međutim, njegova kontrolisana ishrana na bazi drevne joge, konzumiranje biljnih sokova, voća i vitamina sačuvala je njegovu vitku figuru i fizičku formu.

Rolingstonsi su sa pesmama "Jumpin' Jack Flash", "Gimme Shelter", "Sympathy for the Devil" i "Not Fade Away", doprineli ekspanziji kulture 1960-ih u Velikoj Britaniji.

Džeger je 1960. počeo da svira sa svojim prijateljem iz detinjstva Kitom Ričardsom (Keith Richards), a bend je osnovan dve godine kasnije sa Bilom Vajmanon (Bill Wyman) i Votsom.

Rolingstonsi su 1965. godine izdali "Satisfaction" koja je dovela do velike slave benda. Tada su dostigli popularnost legendarnih Bitlsa (The Beatles).

Ta dva velika benda će postati rivali, s jedne strane je Džegerov imidž "lošeg momka", a sa druge su "dobri momci", Bitlsi.

Rolingstonsi postaju poznati kako po muzici tako i po ekscesima u privatnom životu, sa konzumiranjem droge i tada neobuzdanog seksualnog života.

Džeger, koji je od britanske kraljevske porodice 2003. godine, dobio titulu "Ser", već dugo nije neobuzdani momak i neprijatelj establišmenta.

"Ser Mik", koji ima bogatstvo procenjeno na oko 310 miliona funti, češto je viđen u loži na mečevima engleske reprezentaije krikreta.

Džeger je od 2014. u vezi sa američkom plesačicom Melani Hemrik (Melanie Hamrick), sa kojom ima dete i sa kojom je postao otac osmi put.

Lider benda ima decu i iz četiri prethodne veze.

Legendarna rok grupa na čelu sa frontmenom Mikom Džegerom, nastupala je pred beogradskom publikom dva puta. Branislav Brajan Rašić bio je zvanični fotograf benda i jutros mu je čestitao rođendan na svom Fejsbuku. Za Kurir je ranije govorio o njihovoj saradnji.

"Imao sam sreće i sa Stonsima. Dva miliona ljudi i koncert na plaži Kopakabana. Ja Stonse slikam negde od sredine sedamdesetih godina, ali ovo je bio prvi put da sam radio za njih. Znači, njihov najveći koncert u istoriji i moj početak rada s njima. Poslednji je dan leta, temperatura je bila 45 stepeni, a ja potpuno mokar, na koncertu totalno ludilo. Bio sam isključen iz svega kako bih mogao da radim", ispričao je Rašić u ispovesti za Kurir.

