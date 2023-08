VATRENA SULTANIJA HUREM SE JAVILA IZ KOMŠILUKA: Lepa glumica koju Srbija obožava prošla kroz PAKAO, htela da se UBIJE, a sad uživa

Turska glumica Merjem Uzerli, našoj publici najpoznatija po ulozi Hurem, stigla je u komšiluk, odnosno Hrvatsku.

foto: Printscree/Instagram

Lepa glumica je na Instagramu objavila nekoliko fotografija i snimaka na kojima je otkrila da se nalazi u Dubrovniku. Ona je pokazala kako je slavila rođendan svog prijatelja pa se javila iz izlaska, ali i nekoliko fotografija s dnevnih druženja.

foto: Printscree/Instagram

Merjem je publika upoznala i zavolela u ulozi sultanije Hurem. Zbog psihičkih problema i depresije glumica se povukla iz serije "Sulejman Veličanstveni", o čemu je i sama otvoreno progovorila.

foto: Printscree/Instagram

"U Antaliji sam dobila nagradu za glumu, a te večeri sam pokušala da se ubijem. Otišla sam u hotelsku sobu i bacila sam statuu razbivši je, bila sam potpuno luda i izrezala sam ruke, krvi je bilo svuda. Htela sam da se bacim s balkona jer sam u tome videla jedini izlaz. Htela sam da nestanem, da me nema, da sam mrtva. U smrti sam videla spas. Psihički sam bila jako loše", ispričala je jednom prilikom.

foto: Printscree/Instagram

Dodala je da ju je uloga Hurem psihički iscrpela pa se nakon odlaska iz serije vratila u rodni Berlin.

"Živela sam tri godine za taj lik i potpuno sam se izgubila. Postajalo je sve teže i teže. Nisam više mogla da je glumim, jer je ona bila jaka žena, a ja sam postajala sve slabija", priznala je.

U to vreme ju je njen bivši verenik, biznismen Kan Ates (52), nagovarao da abortira. Zbog toga su raskinuli, a ona je doživela nervni slom.

"Volim lepe žene, ali oduvek sam se bojao braka. Ostvario sam se kao otac, već imam dvoje dece, a treće nikad nisam planirao", govorio je on nakon svega.

foto: Printscree/Instagram

Danas uživa sa svojim kćerima, osmogodišnjom Larom i dvogodišnjom Lili Koi, a redovito na društvenim mrežama objavljuje crtice iz svog života.

"Nije lako s jednim detetom, a s dvoje je teško. Pritom mislim na planove, organizaciju i rešavanje stvari vezanih za posao. Mnogo putujem, ali nikada ne vodim kćerke samo da bih im bila blizu jer smatram da je to sebično. Kratka putovanja od dva, tri dana veoma su zamorna i stresna za dete. Ali, važno je da imate nekog svog, nekog na koga se možete osloniti. U Moskvu sam došla mirna, jer znam da moj partner u svakom trenutku pazi na decu. On je zaista divan otac, podržava me, pomaže mi... Ne odvaja se od devojčica, s njima je 24 sata dnevno, a po potrebi uskače i dadilja", rekla je svojevremeno.

(Kurir.rs/Story.hr)

Bonus video:

00:36 GLUMICA LJILJANA STJEPANOVIĆ OTVORILA DUŠU O zdravstvenoj krizi i događajima koji su joj obeležili život