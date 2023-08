BILA JE SVETSKI HIT, UGOJILA SE ABNORMALNO, PA POVUKLA SA SCENE: Niko je dugo nije video, a sada se pojavila i ŠOKIRALA izgledom!

Pevačica Neli Furtado stekla je svetsku slavu pesmama "Say it right", "Maneater" i numerom "Say it right" koju je uradila sa producentom Džastina Timberlejka Timbalandom.

Na vrhuncu karijere nije bilo festivala i dodele nagrada na kojima Neli nije bila u prvom planu, a onda je nakon skandala, kada je otkriveno da je pevala na zabavi koju je organizovao Moamer el Gadafi, rešila da se povuče 2006. sa scene i donira milion dolara honorara u humanitarne svrhe.

U međuvremenu bi u tabloidima osvanule njene slike na kojima se vidi da je imala višak kilograma, a najnovije objave na njenom Instagramu otkrivaju da je liniju dovela do savršenstva i vratila se nastupima.

Neli je objavila snimak s bine, na koju je zakoračila u interesantnom stajlingu, rupičastim plišanim helankama i majici sa interesantnim motivom zmaja.

