PLAŠE SE DA IH NE OBRUKA JOŠ JEDNO DETE KAO ŠTO JE HARI TO UČINIO: Kraljevska porodica PO SVAKU CENU želi da izbegne još 1 SKANDAL

Nakon što je princ Hari (38) objavio memoare 'Rezerva' u kojima je izneo kraljevski 'prljav veš', kraljevski stručnjak Kristofer Anderson (53) rekao je da kraljevska porodica strahuje od objavljivanja još kojeg memoara, a čine sve da to izbegnu.

Andersen, koji je napisao knjigu 'Kralj: Život kralja Čarlsa III.', rekao je da je poslednja stvar koju stariji članovi kraljevske porodice žele je 'još jedno dete koje piše knjigu'.

- Moraju razmišljati o Džordžovim (10) osećanjima u odnosu na njegovu braću i sestre. Džordž ima sav taj pritisak - rekao je Andersen za Page Six dodajući da će se princ Džordž, drugi u redu za presto, kasnije u životu morati osloniti na svoju sestru princezu Šarlot (8) i svog brata, princa Luisa (5).

- Ima brata i sestru koji mu mogu pomoći - koji mogu ublažiti deo pritiska i podeliti deo tereta. Oni se ne žele osećati po strani. Ne žele se osećati nevidljivima u njegovoj senci - rekao je stručnjak.

- Kraljevska porodica ne želi da još jedno dete piše knjigu... još jedno izdanje Rezerve. Očito je Harija jako povredilo to što je bio u senci svog brata. Mislim da su oni toga svesni - zaključio je.

Podsetimo, princ Hari je u knjizi opisao svoje detinjstvo, dane u vojsci te vezu i brak s Megan Markl (40) te njihovo zajedničko napuštanje kraljevske porodice.

U knjizi je izneo optužbu da je njegov brat Vilijam (41) nasilnik koji ga je fizički napao te sa svojim osobljem radio protiv njega i njegove supruge.

Princ je napisao i da su princeza Šarlot i princ Luis 'samo rezerve' Džordžu, zbog čega Anderson navodi da bi ih trebalo udaljiti od Harija.

- I dalje osećam odgovornost znajući da će od to troje dece barem jedno završiti kao ja, rezervno. I to boli, to me brine - napisao je u Hari u knjizi.

(Kurir.rs/24sata.hr)

Bonus video:

03:21 PRINC HARI JE ILI LICEMERAN ILI SAMO GLUP Novinarka: Njegov prljav veš odgovara dvoru U SVAKOJ GENERACIJI POSTOJI OSOBA KAO ON