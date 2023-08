PROSLAVILA SE U "ĐEKNI" KAO MILIJANA, A SAD JE NE BI PREPOZNALI: Tada je postala popularna preko noći, evo gde je još igrala

Čuvena serija "Đekna još nije umrla, a ka' će ne znamo" počela je sa emitovanjem još davne 1988. godine a o njoj i replikama iz iste se i danas priča.

Milijana koja je osvojila srca publike u pomenutoj seriji, a zapravo glumica Arijana Čulina jedna je od onih koju i dan danas ljudi oslovljavaju umesto pravim, imenom koje je nosila u seriji.

Arijana je inače hrvatska glumica koja je nakon serije "Đekna još nije umrla, a ka' će ne znamo" glumila je i u "Cimmer fraj" i u filmu "Ne gledaj mi u tanjir" iz 2016. godine, ali danas Milijanu ili Arijanu malo ko bi prepoznao.

Mnogi mladi glumci upravo u ovoj seriji stekli su popularnost, a Arijana iako je i dalje u poslu, nije više toliko na filmskom platnu.

Ipak, to ne menja činjenicu da se ljudi možda ne u prvi mah, ali ipak sete ko je ona.

- Ljudi me nisu zaboravili iako sam ja ostarila. Možda se desi da me u prvi mah ne prepoznaju, ali se onda sete. Ta serija me je obeležila. Nisam očekivala ovoliku popularnost, ja sam tad bila student. Nisam to u tim godinama očekivala, to je bio splet sretnih okolnosti. Ova serija je osvojila srca publike jer se radila sporo i temeljno. Danas se sve radi mnogo brzo. Tada nismo imali puno programa i nije se snimalo furiozno, više se pazilo tad na kvalitet, a ne na profit - rekla je jednom prilikom glumica za Kurir.

