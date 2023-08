BIO JE NAJPOPULARNIJA DEBELJUCA HOLIVUDA, PA SMRŠAO 133 KILOGRAMA: Danas ima 47 godina i BOLI glava koliko dobro sada izgleda!

Američki glumac Itan Sapli nedavno se na Instagramu pohvalio neverovatnom fizičkom transformacijom! On je podelio kolaž dve fotografije koje prikazuju kako izgleda danas, a kako je izgledao pre procesa mršavljenja. Razlika je zaista neverovatna!

Ovaj 47-godišnjak pozirao je golog torza, pokazavši svoje istaknute bicepse i znatno mršaviju, te potpuno definisano figuru. Itan sada nema ni gram viška i može da se pohvali izvajanim mišićima, iako se trenutno muči sa viškom kože.

On sada neguje i sasvim drugačiji imidž - promenio je frizuru, pustio bradu i oblači se vrlo moderno. U odnosu na dane kada je bio najdeblji, glumac je smršao neverovatnih 133 kilograma!

Itan je u više navrata govorio o svom procesu skidanja kilograma, a to nije bilo jednostavno ni kratko putovanje. On je u svom eseju za "Men's Health" iz 2020. pisao o svojoj istoriji poremećaja ishrane i tome kako je živeo u začaranom krugu jo-jo dijeta.

- Sada shvatam da sam u mladosti razvio gomilu loših navika. Ove navike su u suštini slomile sposobnost mog tela da mi kaže kada treba da prestanem da jedem. Dijete su mi "govorile" da sam defektan, a jo-jo efekat je najgora vrsta pakla. To je jurnjava za ciljem koji nestaje odmah kada se postigne. Najvažnija stvar koju bih želeo da ljudi shvate jeste da je za mene najveća promena bila razumevanje kako hrana funkcioniše. I što više osećam da to razumem, sa naučne strane, to više moći nad njom imam - napisao je on.

Inače, Itan se proslavio tokom 90-ih u seriji "Boy Meets World", a jedna od njegovih poznatijih uloga je ona u filmu "Blow" iz 2001. gde se pojavio sa Džonijem Depom.

