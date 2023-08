BIO U SREĆNOM BRAKU KADA JE SREO NJU I ZABORAVIO NA ČAST: Započeo je aferu, a onda su mediji saznali i tada je PUKLA BRUKA (FOTO)

Vupi Golberg i Ted Danson započeli su burnu romansu koja je počela veoma lagano. Na kraju je, međutim, njihova tajna je bila izložena javnosti, a jednog od njih dvoje koštala je mnogo, uključujući razvod i 30 miliona dolara.

Goldberg i Danson su se prvi put sreli kada su se pojavili u epizodi "The Arsenio Hall Show" 1988. godine. Oni su nakon ovog susreta postali prijatelji ali je uloga u filmu "Made in America" iz 1993. pomogla da njihovo prijateljstvo pretvori u nešto više.

foto: NZ / Christophel Collection / Profimedia

U to vreme, Danson je već godinama bio u braku sa svojom drugom ženom Kasandrom Kouts. Goldbergova i Dansonova afera počela je tokom snimanja, a postala je veliko iskušenje nakon što je njihova tajna otkrivena od strane medija.

Otkriće njihove afere je bila poslednja kap u Tedovom braku

Očigledno, čak i pre njegove afere sa Vupi, Dansonov brak je bio na klimavim nogama. Tokom 16 godina, par se razdvojio, posebno nakon što je njegova žena doživela moždani udar. Moždani udar se dogodio dok je rađala njihovu drugu ćerku i izazvao je paralizu dela tela od kojeg se kasnije oporavila.

foto: NZ / Christophel Collection / Profimedia

Iako je Danson bio tu da je podrži dok je ponovo učila da hoda, zdravstveni strah je izazvao „veliki raskol između“ njih dvoje. Danson je kasnije objasnio da je postojao „ogromni nedostatak poverenja".

"Prilagođavali smo se činjenici da nismo bili isti ljudi kao pre nego što se to dogodilo," rekao je kasnije.

Vest o aferi sa Vupi brzo se proširila i postala je glavna vest u medijima. Kada je njegova žena otkrila neverstvo, odmah je podnela zahtev za razvod, što je Dansona koštalo i to prilično. Ne samo da je otišla sa njihovo dvoje dece, već je od njega uzela i 30 miliona dolara. Bio je to jedan od najskupljih razvoda slavnih u to vreme.

Oboje su brzo nastavili dalje

Vupi i Danson su nastavili svoju vezu nakon što se on razveo od svoje druge žene, ali veza ipak nije potrajala. Zabavljali su se samo oko 18 meseci pre nego što su i oni prekinuli vezu.

foto: NZ / Christophel Collection / Profimedia

Tabloidi su u to vreme objavili priču da su njih dvoje razgovarali o braku, ali da postoji jedan vrlo specifičan razlog zašto par nije uspeo. Rekli su da je Danson bio „pod pritiskom svojih roditelja“, koji očigledno nisu odobravali vezu, pa je „ostavio Vupi“.

Nejasno je da li su ove tvrdnje ikada bile tačne.

Međutim, njihov razlaz nije mogao biti tako težak, jer su oboje nastavili dalje prilično brzo. Goldberg se udala za svog trećeg muža, Lajla Trahtenberga, samo godinu dana nakon raskida, ali ni taj brak nije potrajao. Bili su u braku samo godinu dana pre razdvajanja. Danson je nastavio da glumi u filmu "Pontiac Moon" 1994. godine, gde je upoznao koleginicu Meri Stinburgen. Njih dvoje su se venčali 1995. godine i od tada su zajedno. U vezi sa ovim brakom, rekao je: „Kada umrem, znaću šta znači voleti i biti voljen, i za to sam tako zahvalan."

foto: Printscreen/ Youtube

Razmišljajući o njihovoj prošloj romansi, Vupi je priznala da da će doživotno žaliti zbog ovog:

"Bilo je zaista bolno i bilo je veoma javno", objasnila je ona.

"A gubitak njegovog prijateljstva mnogo boli. Sada ne možemo nigde da odemo i popijemo sok."

Nakon razlaza, čini se da njih dvoje nisu mogli da održe ni prijateljstvo.

„Prijateljica sam sa skoro svim muškarcima sa kojima sam izlazila, osim sa ovim čovekom“, rekla je.

