PRELEPA PLAVUŠA JE 15 GODINA MLAĐA OD NJEGA: Naš glumac je dugo u braku s koleginicom, napustila je glumu, a evo čime se bavi

Glumac Darko Tomović (59) godinama je na sceni, a publika ga se najviše seća zbog uloga u filmovima "Montevideo, Bog te video", "Lepa sela lepo gore", kao i u serijama "Vratiće se rode" i "Igra sudbine".

O njegovom privatnom životu se ne zna mnogo, ali poznato je da mu je supruga Nina, koja mu je inače i koleginica, velika podrška.

Darkova 15 godina mlađa izabranica je završila glumu u klasi profesora Vladimira Jevtovića, kod koga je studirao i njen suprug. Ipak, Nina se ne bavi glumom, već se tokom godina opredelila za kognitivni koučing.

Njihova ljubavna priča započela je 2007. godine, kada su se upoznali radeći na zajedničkom projektu.

Nakon četiri godine su se sreli kod bolesnog prijatelja i tada ju je Darko pozvao da izađu.

– Želeći da ostavim utisak, potrudila sam se da se informišem o subjektu. Kao svako žensko, presvukla sam se sto puta, na kraju sam obukla belu haljinu i pomislila da je to - to ako i on dođe u belom. Naravno, imao je belu košulju, ali pravi šok tog 12. jula 2011. priredio mi je kad je u kafeu na Gardošu ustao da pozdravi drugaricu sa klase Branku Pujić, koja je mojoj grupi na fakultetu bila asistentkinja na katederi za balet – ispričala je Nina svojevremeno

– Bila je to fora, sad zvana “Branka momenat”, ali onda nije bilo nimalo smešno, bukvalno sam poskočila sa stolice kad sam je ugledala. Jer sve vreme sam se pitala šta ću ako me sa Darkom u ponoć vide Branka ili ne daj Bože Dragan Petrović Pele, naš asistent, a Darkov klasić i blizak prijatelj – ispričala je Nina.

Venčali su se sedam meseci nakon prvog sastanka, 15. januara 2012. godine, a danas imaju i ćerku Lenu koja ima 11 godina.

Kako kažu, sve nesuglasice u braku rešavaju jednostavno: popusti onaj ko se uveri da nije u pravu

– Suprug mi nikada nije uputio ružnu reč, čak ni u raspravama. Poštuje me i nasamo i u društvu, a to se ne uči i ne kupuje, već je rezultat spoja socijalne i emocionalne inteligencije. Suština našeg odnosa je potpuni spokoj, što naravno nije garant da ćemo slaviti pedesetu godišnjicu braka. Ali mi i ne razmišljamo o budućnosti, živimo danas – rekla je Nina svojevremeno.

