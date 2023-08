TOLIKO SAM SLAVNA BILA DA JE ČAK I MOJ DONJI VEŠ IMAO TELOHRANITELJE: Nema modne piste koju nije pokorila! Puni 53 i top izgleda

Jedan od najtraženijih supermodela svih vremena, rame uz rame sa Sindi Kraford i Naomi Kembel, jeste i Klaudija Šifer. Ova 180 centimetara visoka plavuša žarira je i palila modnim pistama, a i danas je sinonim za manekenku bez mane, lepu, uspešnu i uravnoteženu. Slavna Nemica 25. avgusta proslaviće 53. rođendan, no čini se kao da nije ostarila ni dana u odnosu na dane kada je bila na vrhuncu karijere.

Gotovo da ne postoji luksuzan brend niti poznati dizajner sa kojim ova manekenka nije sarađivala, pa nije ni čudo što vazi za ženu koja je ispisala zlatnim slovima stranice istorije modelinga.

Danas, više od 30 godina od početka karijere, Klaudija Šifer i dalje stoji čvrsto sa obe noge na zemlji.

Bilo je to ludo vreme! Živela sam kao rok zvezda. Na svakoj reviji čuvali su me telohranitelji... Ne samo mene, nego i moju odeću, čak i donji veš - da, i grudnjake i gaćice! Jer svaki put kad bih izašla na pistu i vratila se, mojih stvari nije bilo, sve bi nestalo! Eto, zato je i moj veš svojevremeno morao da ima lične telohranitelje", prisetila se ona za "Elle" kako je to izgledalo dok je bila na vrhuncu slave.

"Uvek sam drugima bila čudna, a ja sam u stvari samo bila nervozna"

Klaudija je oduvek bila drugačija od ostalih supermodela - ozbiljnija, staloženija, manje žedna zabave, a danas to i sama priznaje.

"U poređenju sa drugim devojkama uvek sam bila čudna jer nisam ni sa kim previše razgovarala. Svi bi bili uzbuđeni i puno su ćaskali. Verovatno su mislili da sam arogantna, a ponekad su mislili da sam hladna, jer su verovali da me ne zanimaju ili da ne želim da komuniciram", rekla je lepa Nemica, dodajući da je zapravo samo bila napeta.

"Pred izlazak na pistu živci su mi bili nadraženi. Uživala sam i slavila kada bi se sve završilo, ali pre toga ne. I kada sam bila među tom gomilom, bukvalno sam morala sebe da teram da idem od jednog do drugog. Morala sam brzo da učim. Odjednom sam se našla u tom svetu... Samo sam mislila: "Zatvori oči i uskoči", ispričala je Šifer o druženjima i zabavama visoke klase.

Šifer kaže da je starenje ne plaši, te da zna da je došlo vreme da štafetu preda novim nadama."Dobijala sam mnogo divnih komplimenata u svoje vreme. Ali onda prelazite na sledeću fazu i nastavljate dalje. Ne moraju da me zovu lepom celog života. To su dobre uspomene, ali treba znati kada je vreme da predaš štafetu narednoj generaciji. Za mene je to prirodno, nema smisla biti zavidan ili ljubomoran. Zapravo, ne mogu da smislim ništa gore nego da mi neko kaže: "Postoji čarobna pilula i učiniće da opet izgledate kao da imate 20"", zaključila je Klaudija.

