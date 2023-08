ZAMALO DA JE SMOTA VILIJAMOV NAJVEĆI RIVAL! Princ KIPTEO od ljubomore zbog njega i istog trenutka PREKLINJAO Kejt da se pomire

Britanski pisac Tom Kvin, autor knjige "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family", istakao je u ekskluzivnom intervjuu za britanski "Daily Express" da i princ i princeza od Velsa imaju probleme u braku, te da njihov odnos nije savršen kako se to na prvi pogled čini. On je istakao da je od svog izvora iz Kensingtonske palata saznao da Kejt i Vilijam nisu idealan par iza zatvorenih vrata, ali da umeju da prevaziđu i reše međusobne sukobe.

foto: James Whatling / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Svi ljudi sa kojima sam razgovarao tvrde da među njima nije tako mirno kako mislimo. Nije tako savršeno kako se čini. Ali, Vilijam se učio disciplini od svoje bake, dok je Kejt sjajna u tome da ne pridikuje i ne žali se", rekao je Kvin.

Oboje, navodno, odlikuje visok nivo samokontrole, i u situacijama gde bi se većina parova gađala prvim što im padne pod ruku, Kejt i Vilijam bi se navodno zaustavili na bacanju jastuka. Oni uvek pokažu jasno šta misle, ali je to ispraćeno kontrolom i umerenošću.

foto: I-Images / Zuma Press / Profimedia

Ipak, jasno je da je par veoma privražen jedno drugom, te da su posvećeni roditelji i da uživaju u svojoj porodičnoj priči. Par je stao na ludi kamen u aprilu 2011, a od tada njihov brak deluje prilično stabilno i pojavilo se veoma malo kontroverzi.

No, pre nego što su uplovili u bračnu luku postojale su određene trzavice u njihovom odnosu! Par je čak svojevremeno i raskinuo, iako je taj prekid trajao kratko.

I Vilijam i Kejt su se kratko viđali sa drugim ljudima

Naime, u martu 2007. godine Kejt i Vilijam rešili su da stave svoju vezu na pauzu, a tada je 25-godišnja lepa brineta otputovala u Irsku sa svojom majkom Kerol i grupom prijatelja, a u nadi da će pobeći iz Engleske pre nego što se pojavi vest o raskidu i ogromne medijske pompe.

foto: Printscreen

"Mislim da u to vreme nisam bila srećna zbog toga što se desilo, ali me je to zapravo učinilo jačom osobom", rekla je Kejt Midlton svojevremeno o ovom raskidu.

Par se pomirio samo tri meseca kasnije, u junu 2007, ali su period razdvojenosti ipak proveli istražujući ostale romantične prilike. Dok je Vilijam navodno jurio za britanskom aristokratkinjom Izabel Kaltorp, spekulisalo se da je Kejt koketirala sa naslednikom Henrijem Ropnerom. Ono što je zanimljivo jeste da su Vilijam i Henri bile školske kolege sa koledža Iton.

foto: Printscreen

"Henri je oduševljen što može da bude tu za Kejt sada kada se razišla sa Vilijamom. Sastajali su se i uživali zajedno", rekao je anonimni izvor za "Daily Mail" te 2007. godine. No, tada su se pojavile i spekulacije da ovo nije bila slučajna romansa, već ciljan Henrijev potez jer je Vilijam svojevremeno izlazio sa njegovom bivšom devojom Džekom i to ubrzo nakon raskida.

foto: Printscreen

"Sada kada je sama Kejt redovno uživa u Henrijevom društvu. On je veoma bogat. Godinama se kretao u Vilijamovom krugu", dodao je izvor pre 15 godina. Takođe, glasno se šuškalo da je trenutni britanski prestolonaslednik i te kako bio ljubomoran u tom trenutku.

Očito da je Vilijamu povezanost Kejt sa njegovim "rivalom" i te kako zasmetala, jer se par pomirio istog meseca kada su medije preplavile glasine o aferi Henrije i lepe Britanke!

Inače, Ropner, sada 39-godišnjak, oženio se Natašom Sinkler u julu 2011, samo tri meseca nakon venčanja princa i princeze od Velsa!

(Kurir.rs/Blic žena)