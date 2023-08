POTPUNI KOLAPS NA SAJTU PALATE NAKON ŠTO JE HARIJU ODUZETA TITULA: Više se ne zna ko se kako ZOVE! Prošlost ne da mira NIKOME FOTO

Bakingemska palata uvela nove izmene na sajtu nakon što je Hariju ranije ovog meseca oduzeta titula Njegovo Kraljevsko Visočanstvo. Ipak, imajući u vidu ogroman broj podataka koji se nalazi na toj stranici, ostaju tragovi prošlosti odnosno neke informacije nisu ažurirane. A šta na toj stranici piše o Megan Markl?

Ažuriranje sajta Palate usledilo je nekoliko nedelja nakon oduzimanje titule Hariju. Dodati su i novi delovi, sekcije The Royal Collection Trust, The Prince's Trust, The Royal Foundation i The Duke of Edinburgh's Award. Dodati su i podaci o radu Čarlsa III i kraljice Kamile u odeljku o njihovim dužnostima dok su nosili titule princ od Velsa i vojvotkinja od Kornola.

foto: Utrecht Robin/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ranije ovog meseca predstavnik za štampu rekao je da se povremeno ažurira internet stranica posle smrti kraljice Elizabete II i da su zastarele informacije sada izmenjene. "Sajt kraljevske porodice sadrži više od 5.000 stranica s informacijama o životu i radu njenih članova. Nakon smrti Elizabete Druge sadržaj je povremeno revidiran i ažuriran. Neki sadržaji mogu da budu zastareli dok se ovaj proces ne završi", istakao je.

foto: Avalon / Avalon / Profimedia

Sa stranice je uklonjena Harijeva titula, tri godine nakon što je Palata saopštila da on i Megan mogu da zadrže titule, ali da im neće biti dopušteno da ih koriste nakon odlaska sa mesta starijih članova kraljevske porodice. Uprkos tome, delovi stranice su i dalje sadržali tu titulu, dok greška nije ispravljena. Na sajtu se čak mešaju podaci o hariju i princu Luju, sinu Kejt Midlton i princa Vilijama.

foto: RT Youth Power Fund/PLANET / Planet / Profimedia

U službenoj biografiji Megan Markl koja ima više nego uzbudljivu životnu priču, nema titule još pre tri godine. Međutim, ostalo je to zvanje u nekim delovima, uključujući citat iz njenog goovra iz 2019. godine.

foto: The Daily Stardust / ShotbyNYP/MEGA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nove izmene došle su nakon što se saznalo da se Hari ipak neće sastati sa ocem i bratom tokom boravka u Londonu narednog meseca iako je bilo drugačijih naznaka. Princ će biti na WellChild događaju u britanskoj prestonici- posvećenom bolesnoj deci, dan pre obeležavanja godišnjice smrti svoje prabake, piše Daily mail.

(Kurir.rs/Blic žena)

Bonus video:

00:44 BBC povukao podkast o princu Hariju i Megan Markl!