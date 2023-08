VILIJAM SE ZBOG TOGA SPRDA, A HARI ZELENI OD MUKE! Evo koju zajedničku BOLJKU imaju braća, a mlađeg sada NEMILOSRDNO ismejavaju

Već duže vreme princ Hari puni medijske stupce svojim odnosom s bratom Vilijamom i ocem Čarlsom i prljavim vešom kraljevske porodice koje neumorno iznosi, no ovaj put je u centar pažnnje došao svojom zaslugom, a verovatno mu se neće svideti komentari koje je dobio.

Naime, poznato je da oba princa, i Hari i Vilijam, nemaju baš sreće s kosom koja im se počela proređivati već u vrlo mladim godinama pa nije čudo da je fotografija princa koju je objavio na svojoj platformi za mentalno zdravlje Better Up ukrala pažnju.

foto: Prinzscreen/TikTok

Na njoj je Hari osvanuo s bujnom kosom, a nije dugo trebalo da počnu kolati komentari u kojem ga prozivaju zbog korištenja Fotošopa da malo zgusti svoju proređenu kosu.

foto: EPA/PETER FOLEY

Do tog zaključka nije teško doći pogledaju li se Harijeve fotografije s početka ovog meseca na kojima se vidi da mu je kosa jako proređena i da se kroz nju itekako nazire skalp.

Da je to tako već neko vreme vidi se i na drugim skorijim Harijevim fotografijama.

I dok Hari nastoji prikriti 'nedostatak', koji brine brojne muškarce, njegov brat Vilijam na to reaguje potpuno drugačije.

foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Osim što je već prilično rano odustao od prikrivanja problema i kosu jednostavno počeo šišati na vrlo kratko, nedavno se i sam našalio na račun svoje proređene kose.

Naime, kad je učestvovao u epizodi Sorted Food čija je tema bila dodela Earthshot nagrada publiku je dobro nasmejao bocnuvši sam sebe.

'Ne znam jeste li čuli za Earthshot nagrade, no to je inicijativa koju sam pokrenuo pre otprilike dve godine, no na istoj smo radili čak četiri godine. U periodu kada smo počeli imao sam još kosu', rekao je princ Vilijam.

foto: Profimedia

Inače, Harijev gubitak kose ranije je komentarisao doktor Asim Šamalak, konsultant za transplantaciju kose u klinici Crown Clinic, a koji je jedan od vodećih britanskih stručnjaka kad se radi o gubitku kose.

'Ćelavi deo se poslednjih godina gotovo udvostručio. Najviše je vidljiv na sredini glave, ali i na prednjem delu mu je kose sve manje. Iako stres delimično može biti faktor prilikom gubitka kose, u ovom slučaju glavni razlog njegovog gubitka kose su Vindzorovi geni. Princ Hari jednostavno nema sreće po tom pitanju', rekao je.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Neki britanski mediji su isticali da je Hari počeo drastično ćelaviti otkako je s Megan, no doktor Šamalak tvrdi da je to slučajnost.

'Ne mislim da je Megan tu ikakav faktor. Jednostavno se njegov gen za ćelavost aktivirao u vreme kad je upoznao ženu svog života', zaključio je.

Da je gubitak kose koji su prinčevi osetilii već u mladoj dobi uzrokovan genetikom dokazuje i činjenica da su kosu gubili i drugi bliski članovi njihove oporodice, njihov deda, princ Filip, otac, princ Čarls i stric, princ Edvard. Ni s majčine strane nisu imali jake predispozicije za bujnu kosu budući da je i otac princeze Dajane, pokojni Džon Spenser poznat po tankoj i slaboj kosi.

