NOVA RUNDA "MIROVNIH PREGOVORA" ČARLSA I HARIJA: Poznato kad će se OTAC I SIN suočiti, a evo da li će Megan Markl prisustvovati

Britanski kralj Čarls III i njegov mlađi sin princ Hari spremaju se za važan sastanak koji se ocenjuje kao nova šansa za rešavanje međusobnih problema. Sastanak se najavljuje kao "mirovni pregovori". Zna se datum susreta, kao i to da li će Megan Markl moći da prisustvuje tom događaju.

Princ Hari i Megan Markl posetiće Invictus igre u Nemačkoj narednog meseca, a zatim će se sredinom septembra vratiti u Kaliforniju preko Londona. Čarls III doputovaće u isto vreme sa odmora u Balmoralu u britansku prestonicu pa će to biti sjajna prilika za susret oca i sina.

Na tom sastanku biće reći o Harijevim memoarima "Spare" objavljenim kraljem prošle godine i o Netfliksovoj dokumentarnoj seriji "Hari i Megan" koja je 2022. podigla veliku prašinu i napravila još veći razdor između kralja i princa.

Susret Čarlsa i Harija desiće se 17. septembra - nekoliko dana pre nego što britanski monarh otputuje u Francusku (20.septembar), piše OK! magazine. Pripremaju se detalji tog sastanka.

Izvor je rekao da je Čarlsu veoma zasmetalo to što se u pomenutoj knjizi piše o Kamili na veoma negativan način - njegova namera je da sinu stavi do znanja da to ubuduće ne radi odnosno da ne iznosi javno detalje o porodici.

- Naravno da joj smeta, naravno da je boli. Ali ona ne dozvoljava da je to pobedi. Njena filozofija glasi: "Nemoj ništa da preduzimaš i smiriće se- ranije" - prokomentarisala je markiza od Lendsdauna Fiona, jedna od od kraljičinih službenih pratilja na krunisanju Kamile i Čarlsa, kako je britanska kraljica reagovala na natpise u Harijevim memoarima, piše Sunday Times.

Daily mail navodi da Megan Markl najverovatnije neće biti na važnom sastanku, a insajder je dodao da će biti potrebno mnogo fleksibilnosti kako bi Čarlsa, Vilijam i Hari rešili nesuglasice, ali da ima volje da se to i postigne.

U pregovore će biti uključeni i ljudi sa dvora kojima princ veruje pa on neće imati osećaj da je "u zasedi". I dok se polažu velike nade u pomirenje oca i mlađeg sina, insajderi nisu mnogo optimistični kada je reč o odnosu zavađene braće.

