MEGAN MARKL SKINULA VERENIČKI PRSTEN! Svi se pitaju da li je to znak da joj je brak gotov: Ovo je ISTINA o njenom odnosu s Harijem

Megan Markl viđena je nakon što je išla na ručak sa svojim drugaricama Kleo Vejd i Kadi Li, a ono što je svima zapalo za oko jeste to što ona na ruci nije nosila skupoceni verenički prsten koji je dobila od princa Harija u novembru 2017. godine, od kog se inače gotovo nikad i ne odvaja.

Međutim, izvori napominju da je to daleko od istine. Navodno, dala ga je na popravku iz nepoznatih razloga, pa za to vreme "šeta drugi nakit", piše "Page six". Zvezda njene kolekcije, inače, sačinjena je od dijamanta iz Bocvane, kao i dva mala kamena "iz kutijice" koja je pripadala Harijevoj pokojnoj majci, princezi Dajani.

- Prsten je od žutog zlata, jer ona to voli i glavni kamen je originalno iz Bocsvane. Manji dijamanti sa strane su iz kolekcije moje majke, ne bi li bila uz nas - pričao je Hari o ovom prstenu tokom intervjua za "BBC" neposredno po njihovoj veridbi.

Ovo je njeno prvo pojavljivanje u javnosti otkako je "Njegovo kraljevsko visočanstvo" uklonjeno s imena njenog supruga na zvaničnom sajtu kraljevske porodice. Delovala je prilično odsutno dok je hodala ulicom.

