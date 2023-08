BIO SAM ZAVISAN O KOKAINU I TOLIKO IZGUBLJEN: "Već 19 godina sam TREZAN, da nije bilo njega, ne bih bio ovde, sve mu dugujem"

Bredli Kuper je miljenik žena širom sveta, a retko ko zna da je u mladosti imao ozbiljnih problema sa alkoholom i narkoticima. Nedavno je govorio upravo o tome kako je već 19 godina trezan, ali i kako mu je ta životna nedaća na neki način i pomogla kada je reč o karijeri, jer je zbog ličnog iskustva moga uverljivije da tumači lik u filmu "Zvezda je rođena".

Bredli Kuper je bio gost u emisiji "Divlje pustolovine slavnih sa Bearom Gryllsom", a tom prilikom je izjavio da je imao sreće, otkrivajući da je sada trezan skoro dve decenije.

Usred bavljenja vratolomijama koje prkose smrti u prirodi, Grils je pitao Kupera da li je doživeo neke "divlje godine" u svojoj karijeri, navodeći glumca da razmišlja o tome kako je dobio svoju uspešnu ulogu nakon decenija karijere.

- Film "Mamurluk" mi je prilično promenio karijeru. Imao sam 36 godina kad se to dogodilo, tako da sam već bio u igri 10 godina, pa se nisam izgubio u slavi.

Međutim, dodao je da se dosta pre toga izgubio "što se tiče alkohola i droge", ali to nije imalo nikakve veze sa slavom.

- Imao sam sreće. Otreznio sam se s 29 godina, a trezan sam već 19 godina. Imao sam mnogo sreće, rekao je Bredli.

Zatim je objasnio da mu je njegova vlastita borba s zavisnošću pomogla u oblikovanju njegove izvedbe nominovane za Oskara kao rok zvezde Džeksona Mejna u filmu "Zvezda je rođena".

- Bilo mi je lakše zaista da uđem u ulogu. Imao sam mnogo sreće sa ulogama koje sam morao da igram. Bio je to pravi blagoslov. Nadam se da ću to nastaviti da radim.

Ipak, ovo nije prvi put da Bredli govori o svojim mračnim danima, otkrivajući da mu je Vil Arnet pomogao da shvati da je dotaknuo dno, ispričao je to u epizodi podkasta SmartLess Arnetta, Jasona Batemana i Seana Hayesa iz 2022. godine.

- Vil Arnet mi je rekao: Bio si pravi se**nja, čoveče. Tada sam prvi put shvatio da imam problema sa drogom i alkoholom. Tip za kojeg mislim da se inače zločesto šali govori mi istinu i to mi je promenilo ceo život.

Zatim je ispričao još jedan ključni trenutak koji ga je naveo da potraži pomoć, otkrivajući da je Arnet jednom pitao da li je izveo svog psa u jutarnju šetnju, a on je shvatio da je već 16 sati.

Bio sam tako izgubljen i bio sam zavisan o kokainu. Vil je preuzeo taj rizik vođenja onog teškog razgovora sa mnom u julu 2004. godine i to me dovelo na put odluke da promenim svoj život. To je zaista bio Vil Arnet. On je razlog, rekao je Bredli Kuper, prenosi Miss7.

(Kurir.rs/Blic žena)

