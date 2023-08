UBRIZGA JOJ NEŠTO U STOMAK PA UBRZO VIDIŠ MRTAV FETUS! Napastvovao ćerku i naterao je da abortira: Ne znam zašto sam to uradio

Pevač grupe Aerosmith, Stiven Tajler, reagirao je na optužbe da je 70-ih godina seksualno napao tada 16-godišnjakinju Džuliju Holkomb.

Život slavnog rokera, frontmena grupe Aerosmith, 75-godišnjeg Stivena Tajlera, i više je nego skandalozan.

Njegove bizarne izjave, ponašanje i legende koje ga prate decenijama se prenose u svetu šoubiznisa, ali i svetskih tabloida. Ipak, sada su počeli da ga sustižu gresi iz mladosti.

Najbizarnija priča koja je obeležila njegov život je ona o njegovoj "vezi" s tada 16-godišnjom Džulijom Holkomb, koju je prvo uzeo "pod svoje", a potom i zakonski usvojio. Njihova veza bila je burna, a u jednom trenutku on joj je napravio dete. Međutim, tada je otišao na turneju i poslao svog menadžera da natera Džuliju na abortus. Stiven je tada već bio u ozbiljnoj vezi s majkom Liv Tajler, ali Džulija to nije znala.

Nakon požara u zgradi u kojoj je pukom srećom preživela, Džulija pristaje na abortus, te se vraća u porodičnu kuću, a Stivenu se više nikada nije javila, iako je nekoliko puta pokušao da je dozove. Čak je, mnogo godina kasnije, uplatio pola miliona dolara njenom udruženju za zlostavljane devojke i žene.

Stiven je retko govorio o Džuliji, ali je u svojoj autobiografiji govorio o abortusu.

- Bila je to velika kriza. Strašno je kad znaš da u ženi raste novi život, ali svi oko tebe te uveravaju da će ta stvar u njenom stomaku uništiti živote svih, pa i tebe i nje. Onda odeš doktoru, on joj ubrizga nešto u stomak dok gledaš i onda ubrzo vidiš mrtav fetus. Bio sam skrhan i pitao se šta sam uradio - napisao je u svojoj autobiografiji, a pesmu "Janie's Got a Gun" posvetio je Džuliji.

Džulija se ovih dana ponovo pojavila u njegovom životu, i to tako što je u Los Anđelesu predala tužbu protiv njega, a iako u časopisu Rolling Stone, koji je prvi s ovom vešću izašao u javnost, nije navedeno njegovo ime, već ga skrivaju iza nadimka "Defendant Doe", upravo je spomenuta autobiografija i opis njihovog odnosa otkrila o kome se radi.

Holkomb je već ranije govorila o vezi s Tajlerom, a sad ga je sudskim putem optužila za seksualni napad, seksualno zlostavljanje i namerno nanošenje emotivne boli, te je takođe navela da joj je davao drogu nakon što je preuzeo starateljstvo nad njom i naterao je da abortira.

Ipak, on je sada negirao optužbe da ju je zlostavljao u sedamdesetim, dodajući da je njihova veza bila sporazumna. Naime, frontmen Aerosmitha nedavno je podneo odgovor na optužbe tvrdeći da je ona pristala na njihov seksualni odnos i da je u to vreme imao imunitet kao njen zakonski staratelj.

Zatražio je da se tužba odbaci, dodajući da Džulija nije pretrpela nikakvu povredu ili štetu zbog njega.

