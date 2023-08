SLAVNI PEVAČ KOGA ŽENE OBOŽAVAJU OPTUŽEN ZA SILOVANJE DEVOJČICE NA JAHTI: Opisala detalje UŽASA koji je preživela

Nik Karter, pevač čuvenog benda "Backstreet Boys", našao se u centru skandala nakon što je optužen da je u više navrata sliovao 15-godišnju devojčicu. U tužbi se navodi da je Karter 2003. godine više puta seksualno napao tada 15-godišnju devojčicu iz Pensilvanije. Karter je imao 22 i 23 godine u vreme navodnih incidenata.

Navodno zlostavljana devojčica sada je odrasla osoba identifikovana kao A.R. i ona je navela kako ju je Nik Karter silovao u spavaćoj sobi na njegovoj jahti. U tužbi se takođe tvrdi da je Karter "dao instrukcije A.R. da seksualno zlostavljanje zadrži u tajnosti".

Nekoliko dana kasnije, kako se navodi u tužbi, Karter i njegova sestra Anđela ohrabrili su A.R. da se sastane s njim u autobusu, na njihovom imanju na Floridi. Kada je stigla, rekla je da ju je Karter naterao da izvrši seksualni čin nad njim. U tužbi se navodi i treći incident koji se navodno dogodio u oktobru 2003. godine, kada se održavala zabava na čamcima u vlasništvu Kartera.

Navodi se da je Karter bio tamo sa svojom sestrom Anđelom i najmanje trojicom odraslih muškaraca. Prema tužbi, A.R. se napila i odvedena je u kabinu na jahti gde je Karter navodno dozvolio još trojici muškaraca da ga sve vreme gledaju. Ona navodi da ga je nekoliko puta zamolila da prestane. Kao rezultat ovih navodnih napada, u tužbi se tvrdi da je ona dobila humani papiloma virus, takođe poznat kao HPV.

Žena kaže da je rekla svojoj majci o napadima nakon trećeg incidenta i da je to prijavljeno policiji okruga Južni Jork u Pensilvaniji u decembru 2003. Najmanje dve druge žene su se ranije oglasile sa sličnim tvrdnjama.

Karterov advokat tvrdi da je sve laž

Advokat Nika Kartera, Dejl Hejls Džunior za TMZ je rekao da su vlasti još pre dve decenije istražile njene tvrdnje i nisu pronašli ništa na osnovu čega bi podigli optužnicu.

Nikov advokat kaže da A.R. jednostavno "ponavlja iste lažne navode u novoj pravnoj tužbi", ali da ih to "ne čini istinitijim".

Optužen da je silovao i autističnu devojčicu

U decembru je Šenon Rut podnela žalbu u okrugu Klark navodeći da ju je Karter seksualno zlostavljao u autobusu za turneju, kada je imala 17 godina.

Kancelarija okružnog tužioca Los Anđelesa odbila je slučaj 2018.

- Poslednja 21 godina bila je ispunjena bolom, zbunjenošću, frustracijom, stidom i samopovređivanjem, što je direktna posledica silovanja Nika Karter - rekla je sada 40-godišnja Šenon Rut.

- Iako sam autistična i živim sa cerebralnom paralizom, verujem da ništa nije više uticalo na mene niti imalo trajniji uticaj na moj život od onoga što mi je Nik Karter uradio i rekao - istakla je ona u ispovesti.

- Nakon što me je silovao, sećam se da me je nazvao "retardiranom ku*kom" i zgrabio me i ostavio modrice na mojoj ruci - istakla je ona i dodala:

- Karter je pokušao da me uplaši, da me ućutka… bio je gadan i pretio je - rekla je uplakana Šenon.

Rut je na konferenciji za novinare napomenula da je oklevala da progovori jer je verovala da bi mogla da "ode u zatvor" ako nekome kaže šta se navodno dogodilo.

Još 2017. godine, pevačica Melisa Šuman ga je optužila da ju je silovao 2002. godine, kada je imala 18 godina.

