MUŽ JE OSTAVIO ZBOG KLINKE, A DRUGI JE ODUVAO ZBOG SRPKINJE: Najbolji frajer izgubio glavu za glumicom, a sad je jasno ZAŠTO

Stalno se govori o tome da su Srpkinje jedne od najlepših žena sveta. Da sve to nisu samo prazne priče, dokazuje i to da su se brojne svetske face oženile devojkama sa ovih prostora, kao što je to uradio Kristijan Bejl, Bastijan Švajnštajger, Tomas Jermoluk (osnivač Gugla) i mnogi drugi, dok su pojedinci bili u srećnim ili manje srećnim ljubavima sa devojkama sa Balkana.

Osvojila srce Erosa Ramacotija

Jedna takva priča koja je svojevremeno privukla ogromnu pažnju bila je navodna ljubav između jednog od najboljih frajera Italije Erosa Ramacotija i srpske manekenke i voditeljke Nine Seničar.

Pevač je zbog nje veoma često posećivao Srbiju i navodno je upravo ona razlog što je održao koncert i Novom Sadu. Ipak, o njihovoj ljubavi su ćutali, iako su i domaći i italijanski mediji samo o tome pisali.

Šuškalo se da je fatalni Italijan potpuno izgubio glavu za njom, međutim, priča se ipak završila raskidom. Ipak nekadašnji par ostao je u dobrim odnosima i čuju se s vremena na vreme.

Sreću našla sa Džejom Elisom

Nina je kasnije našla sreću sa Džejom Elisom, američkim glumcem, za kog se i udala i sa kojim je dobila i dete, a novi video koji je objavila na svom Instagramu ostavio je njene pratioce bez teksta.

Zgodna Nina nosila je minijaturni kupaći, a mnogi su komentarisali da im je "jasno zašto je Eros za njom poludeo".

Monika Beluči joj bila suparnica

No, interesantno je da je malo pre nego što će njih dvoje uploviti u navodni odnos, Erosa muvala ni manje, ni više nego Monika Beluči. Međutim, pevač ju je odbio. Tačnije, nije mu padalo na pamet da gubi vreme i preterano joj se udvara.

Ona je tada izašla iz braka sa Vensanom Kaselom, koji se završio, kako se pisalo, jer se glumac zaljubio u tada 18-godišnju Tinu Kunaki, kojom se kasnije i oženio.

Eros je prvi muškarac koji joj se dopao, bila je opčinjena njime, ali pevač se nije potrudio da joj se udvara, te do veze nije došlo. Umesto nje, Eros je kasnije uplovio u vezu sa našom lepom manekenkom Ninom Seničar, u koju je dugo bio zaljubljen.

