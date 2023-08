POPULARNOST STEKAO U TRENU, A IZA NJE SE KRIJE JEZIVA ISTINA: Čuveni glumac za kojeg se vezuju STRAŠNE OPTUŽBE stigao u Veneciju

Glumac Patrik Dempsi prisustvovao je današnjoj promociji filma "Ferrari" na Filmskom festivalu u Veneciji. Zabeležen je i njegov dolazak na aerodrom u ovom italijanskom gradu. Sudeći po komentarima na Instagramu mnogi najviše znaju po ulozi Dereka Šeparda u seriji "Uvod u anatomiju", a mnogi smatraju da i dalje veoma atraktivno izgleda. Izgled nije nimalo sporan u ovoj priči, problematični su ostali detalji o ovoj filmskoj zvezdi.

Patrik Dempsi stigao je na Filmski festival u Veneciji gde će promovisati film"Ferrari" Majkla Mana, koji govori o pioniru automobilskih trka Enca Ferarija.

Na promociji su danas pored pomenutog glumca, između ostalih, bili reditelj i Adam Drajver, koji tumači glavnu ulogu.

Dempsi se pojavio u odelu prugastog desena i sa zanimljivom bluzom kao originalnom alternativnom košuljama. Na aerodromu je bio sa suprugom Džilijan Fink sa kojom je u braku od 1999. i sa kojom ima troje dece. Patrik Dempsi je u "Uvodu u anatomiju" koja se prikazuje od 2005. glumio pre više godina, igrajući jedan od glavnih likova, doktora Dereka Šeparda.

foto: Marechal Aurore/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Patrik Dempsi bio je zvezda dobre reputacije, dok se nije saznala mračna istina o njemu.

"Dok smo bili na setu njegovog filma "Can't Buy Me Love", pretukao me je jer je, kako je rekao, hteo da sazna kakav je osećaj pretući ženu. Bolujem sad od artritisa u ruci na kojoj mi je tada slomio prst. Gurnuo me je u kombi i zatvorio vrata preko mog prsta", navela je Roki Parker o bivšem suprugu Patriku Dempsiju u sudskim dokumentima koje je podnela tokom njihove brakorazvodne parnice 1994. godine.

foto: Profimedia

Roki Parker bila je u braku sa Dempsijem od 1987. do 1994. godine. Tek više godina kasnije saznali su se detalji njihovog razvoda i njene optužbe za nasilje u porodici koju je povukla u jednom momentu. "Redovno sam odlazila kod psihijatra dok sam bila u braku i pila sam antidepresive i druge lekove kako bih mogla da funkcionišem", izjavila je Roki, koja je preminula 2014. u 74. godini od raka pluća i grla.

foto: Profimedia

Dempsija su optuživali za neprimereno ponašanje prema kolegama tokom snimanja serije "Uvod u anatomiju". O tome je u knjizi "The Inside Story Of Grey's Anatomy" pisala Linet Rajs, a u ovom delu je izvršni producent Džejms D. Periot objasnio da su "kadrovska pitanja" na kraju dovela do odluke da Dempsijev lik bude ubijen 2015. tokom 11. sezone TV priče. Došlo je do sukobe između Dempsija i autorke serije Šonde Rajm kao i između njega i glavne junakinje Elen Pompeo (Meredit Grej) koja se ljutila što glumac ne radi dovoljno.

(Kurir.rs/Blic žena)

