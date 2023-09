TO VIŠE NISAM MOGAO DA PODNESEM! Muž jedne od najlepših žena na svetu otkrio zašto su se rastajali: Ovo mu je jako smetalo!

Glumica Džesika Alba godinama važi za jednu od najlepših holivudskih zvezda, ali za razliku od brojnih kolega, ona nije želela da fizički izgled koristi, šta više odbijala je uloge koje su podrazumevale eksplicitnije scene.

- Odrasla sam u vrlo konzervativnoj i tradicionalnoj porodici u kojoj je vera igrala veliku i važnu ulogu. To me u mnogome odredilo i oblikovalo moju ličnost, protiv toga ne želim i ne mogu - rekla je Alba više puta, prenosi 24sata.hr.

Skoro 20 godina je u braku sa producentom Kešom Vorenom, a on nije krio da povremeno imao probleme sa ljubomorom.

- Živeo sam u svetu šou biznisa, ali nikada nisam bio u vezi s takvom zvezdom kakva je bila moja supruga. Gde god se pojavila nastalo bi ludilo, ljudi su se okretali za njom, obraćali joj se, činilo se da svako želi nešto od nje… U jednom trenutku to više nisam mogao podneti, bio sam zavidan i ljubomoran, postao sam osoba kakvu nisam mogao ni zamisliti, a na kraju smo se i privremeno rastali - rekao je Keš u podkastu „Whine Down with Jana Kramer“.

Ipak, par se pomirio i danas uživaju sa svoje troje dece, dve ćerke i sinom.

- Shvatio sam da ne mogu bez nje, a Džesika me je čekala na čemu sam joj bezgranično zahvalan. Uz stručnu pomoć pronašao sam način kako da se nosim sa svojim negativnim emocijama i danas sam njen najveći obožavatelj, a naš brak nikad nije bio čvršći. Živimo, opraštamo, zaboravljamo - zaključio je Keš.

