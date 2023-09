RAK MORA DA URADI ONO ŠTO MU JE NAJTEŽE: Veliki ljubavni horoskop za septembar otkriva šta su zvezde pripremile svakom znaku!

Pogledajte šta nam zvezde donose na polju ljubavi ovog septembra.

Ovan

Sami Ovnovi mogu primetiti aktiviranje i intenziviranje događanja na ljubavnom planu. Brojni susreti i druženja doneće priliku za flert i zbližavanje, ali budite oprezni, savetuju zvezde. Planetarne aspekte usmerava Neptun, planeta iluzija, što može uzrokovati zanos i priliv snažnih osećanja koja vam neće biti uzvraćena. Možete se naći u odnosu za koji verujete da je početak veze i da ima potencijala da se razvija, dok se druga osoba samo zabavlja i namere su joj daleko od ozbiljnih.

U partnerskim odnosima možete osetiti potrebu da iskažete osećanja koja ste dugo potiskivali, ili krili od partnera. Možda su u pitanju strahovi, sumnje ili ljutnja zbog nečeg što mu niste oprostili i vreme je da to podelite sa njim, ukoliko želite da izbegnete udaljavanje i zahlađenje u odnosima. Ako je distanciranje već nastupilo, može vam biti potrebno neko vreme dublje analizirate situaciju u kojoj ste se našli, ali svoja zapažanja svakako podelite sa partnerom. Velike su šanse za isceljenje odnosa, buđenje nežnosti i romantike, naročito ako možete negde zajedno da odete – i najbliže destinacije i najkraće putovanje daće vam priliku da se odmaknete od svakodnevice i posvetite jedno drugom.

Bik

Planetarni uticaj donosi nesuglasice i emocionalne prepreke u partnerskim odnosima, ali to ne znači da nema mesta oporavku i osnaživanju veze. Potrebno je da sednete i razgovarate otvoreno i bez osuđivanja i prebacivanja. Biće potrebno više ovakvih razgovora, kako biste otvorili linije komunikacije i raščistili emocionalni otpad koji se nagomilao. Pokušajte da kanališete naboj koji se može pojačati prilikom iskrene razmene i da ne upadnete u zamku traženja krivca i prozivanja. Stvar je u tome da pronađete zajedničku tačku gledišta i odredite šta vam je najvažnije u odnosu, a za to treba jedno drugo više i bolje da slušate.

Ako ste sami, možete očekivati nova poznanstva, koja vas mogu inspirisati da se bolje osećate zbog sebe i da se više posvetite nezi i brizi o sebi. Razmišljajte o svojoj prošlosti i potražite obrasce u ljubavnim vezama koje treba da prevaziđete, da biste imali zdrav odnos. Potrebno je da razumete sebe i oslobodite se ograničavajućih uverenja i ponašanja, a u tome vam mogu pomoći razgovori koje ćete voditi sa nekim ko u vama vidi i neguje ono najbolje.

Blizanci

Ako ste u prethodnom periodu bili zauzeti drugim stvarima i ulaganje u vezu vam je bilo na poslednjem mestu, vreme je da preraspodelite prioritete i stavite partnerski odnos na prvo mesto. Partneru može biti potrebno da objasnite svoje ponašanje, a možda i da se izvinite zbog zanemarivanja njegovih potreba i osećanja. A biće mu potrebno i da vidi da mislite ozbiljno – inicirajte ozbiljne razgovore, zakažite vreme koje ćete provesti zajedno, predložite sadržaje u kojima ćete zajedno uživati. Podelite sa partnerom svoje brige i nade i uvažite njegove savete, kako bi vaš odnos prestao da stagnira i nastavio da se razvija.

Ako ste sami, astralno poravnanje vas podstiče da usporite i obratite pažnju na ono što imate – zdravlje, projekte koje ste započeli, potencijale za napredovanje, prijatelje i porodicu koji su na vašoj strani. Potraga za srodnom dušom prestaje kada nađete sebe i načine da se izrazite i ostvarite – tada se vaša vibracija podiže i privlači osobe sličnog senzibiliteta i vrednosti, koje mogu biti kompatibilni partneri. Ne dozvolite da vas savladaju mračne misli i beznađe, ostanite realni i bistrog uma, da biste sa te pozicije mogli da razvijete pozitivniji i proaktivniji stav prema životu.

Rak

Komunikacija je u prvom planu, a to znači da ćete morati da razgovarate o važnim pitanjima, koja možda obuhvataju i stvari iz prošlosti koje su dugo bile „zatrpane“ i po kojima niste želeli da „kopate“. Ovaj period može biti ispunjen neprijatnim osećanjima, kao što je kajanje, strah da će vas partner odgurnuti, ljutnja (na sebe, ali i na partnera). Sva ta osećanja morate priznati i iskomunicirati sa voljenom osobom, kako biste pročistili vaš odnos od toksičnih sadržaja, produbili iskrenost i bliskost i osnažili odnos.

Kod samih Rakova mogu se kreirati situacije i osećanja kojima je teško upravljati – možda imate neke „repove“ iz prošlosti, koje je potrebno podrezati i uvezati, ili strahove koji vas sprečavaju da idete za svojim srcem. Ako se i dalje nadate da će neko doći i osloboditi vas iz kule anksioznosti i nesigurnosti, ostaćete zarobljeni – morate se sami izvući, jer sami ste tu kulu i izgradili i u nju se zaključali. Mrzite da izlazite iz svog oklopa i pokazujete ranjivost, ali ništa stvarno i važno se neće desiti na ljubavnom planu, dok ne pokažete spremnost da se otvorite.

Lav

Snažan planetarni uticaj donosi preokrete u ličnom i ljubavnom životu – ako ste sami, možete se zaljubiti, jer nećete odoleti snažnim emocijama, koje će vas preplaviti i njihova moć će preokrenuti svet oko vas. Ovaj intenzitet je prolazan, pa možete očekivati otrežnjenje, koje ne mora obavezno biti i razočaranje. Spremite se da prihvatite promene u svom životu na najmudriji način – prepustite se onome čemu se ne možete odupreti i što ne možete kontrolisati i upravljajte onim čime možete upravljati u brzacima snažnih tokova koji će vas povući.

U partnerskim odnosima Lavovi se takođe mogu suočiti sa izazovima i promenama – u vama je mnogo nagomilanog emocionalnog sadržaja i sve nerazrešeno dolazi na red za raščišćavanje. Vaša želja za suočavanjem može delovati agresivno i napadački i izazvati defanizivan stav kod partnera. Zato pokušajte da budete taktični i razgovarajte hladne glave i umerenim tonom – negativan energetski naboj kanališite kroz fizičke aktivnosti, da biste lakše upravljali osećanjima. Budite svesni svog dela odgovornosti u vezi i uvažite primedbe partnera – pokažite malo više empatije i razumevanja, zajedno sa željom da napravite konstruktivne promene i kompromise.

Devica

Divna nova poznanstva su iza ugla – ali zvezde vam savetuju da im ne trčite u susret. Bavite se sobom, svojim interesovanjima i hobijima, koristite trenutke samoće da razmišljate i analizirate svoje ponašanje, razmislite o bivšim vezama i stvarima koje su krenule naopako u njima. Praveći unutrašnji inventar vrednosti i slabosti, spremate se za susret sa osobom koja će vas razumeti bolje nego iko do sada i koja će vam pružiti podršku i podsticaj za lični razvoj i opšti prosperitet. Ovog meseca možete mnogo naučiti o sebi i o ljubavi, ako budete strpljivi, smireni i pažljivi.

U partnerskim odnosima mogući su sukobi zbog trećih lica – to mogu vaši, ili partnerovi prijatelji ili članovi porodice i isforsirana druženja, koja su jednom od vas posebno neprijatna. Pokušajte da nađete kompromis, koji je dobar za vas i vaš odnos, ne uzimajući u obzir šta drugi misle i očekuju. Ako negde ne želite da se pojavljujete kao par, jer se u prisustvu tih osoba ne osećate dobro (ili se vaš partner ne oseća dobro), onda prosto nemojte to da radite. Međutim, prethodno se morate dogovoriti i razgovarati o tome koliko je to prihvatljivo partneru, ili vama. Pronađite kompromisna rešenja i načine da nagradite onog ko se izlaže neprijatnosti, tako što će onaj drugi učiniti nešto što iloženi partner posebno voli i ceni.

Vaga

Uticaj Venere doprinosi harmoniji i međusobnom razumevanju u partnerskim odnosima, a osećanje sigurnosti i savezništva može vas podstaći da rizikujete i prihvatite izazove u drugim životnim aspektima. Prodiskutujte sa partnerom svoje namere i stremljenja, pre nego što donesete bilo kakvu odluku, ali ako vam se ukaže prilika za ostvarenje nekih želja i snova, ne oklavajte da je iskoristite – partner će biti na vašoj strani i pružiće vam podršku koja vam je potrebna.

Ukoliko ste sami, možete sresti nekog ko će izazvati u vama oduševljenje i romantični entuzijazam – bilo bi dobro da u toj situaciji usporite i ostanete na zemlji i ne dozvolite da vas ushićenje uznese u nebesa, sa kojih ste ranije uvek bolno padali u sličnim situacijama. Upotrebite svoje iskustvo i oduprite se obrascu na koji se navikli – ne želite da uskočite u nešto (opet), samo da biste otkrili da ste (ponovo) pogrešili. Zadržite zdravu distancu i pustite da se stvari razvijaju svojom sopstvenom brzinom i obuzdajte nestrpljenje i razdražljivost. Ako sve teče u dobrom pravcu, organski razvoj događaja će vam omogućiti solidne temelje i zdrave granice – ono što je najpotrebnije u ljubavi, a što ste vi skloni da zanemarite i preskočite.

Škorpija

U mesecu pred vama iskoristite prilike za avanture sa voljenom osobom, šta god to za vas predstavljalo. Možda ćete negde otputovati, otići na planinarenje ili kampovanje, ili ćete zajedno upisati kurs kuvanja, časove gitare, školu plesa… Ako partner ima „lude“ ideje, podržite ga, uključite se i pomozite mu da ih realizuje. Prihvatite tridesetodnevni izazov da svemu kažete DA i sve što prihvatite, shvatite kao igru. Zapravo, to može biti igra za dvoje – postavite osnovna pravila (koliko zahteva na dnevnom nivou može imati svako od vas i da to neće tražiti ništa što partner doživljava kao ugrožavajuće, gadno, ponižavajuće), izazovite jedno drugo i krenite u svoju sopstvenu avanturu.

Same Škorpije bi mogle biti veoma osetljive i reaktivne – ljudi oko vas se možda ponašaju kao i do sada, ali vas to može nervirati, vređati i izluđivati više nego ranije. Ako vam je opao prag tolerancije, a povećala se senzitivnost, pozabavite se time i nastojte da shvatite šta se odvija u vama, kakav je proces u pitanju i kuda vas vodi – nemojte sve pripisati ćudljivosti, vremenu, hormonima, već se malo dublje zagledajte u sebe. Možda vam vaša „nervoza“ govori da treba da postavite snažnije i preciznije granice i da bolje birate gde ćete ulagati svoju energiju i kome ćete posvećivati pažnju – i da u svemu tome stavite sebe na prvo mesto.

Strelac

Ako tražite romantičnu vezu, pogledajte oko sebe. A da biste imali pogled iz šire perspektive, angažujte svoje prijatelje, inicirajte okupljanja, pozovite prijatelje da pozovu prijatelje. Proširite društveni krug i tako što ćete usmeriti svoje interesovanje ka novom hobiju, koji se praktikuje u društvu. Pridružite se bendu, počnite da planinarite, idite na izložbe i koncerte, pridružite se mešovitom sportskom klubu. Bilo koji iskorak u šire društveno okruženje mogu vas dovesti u priliku da upoznate zanimljive osobe i da se povežete sa nekim posebno zanimljivim.

U partnerskim odnosima možete biti okupirani događajima van vaše veze, koji će vas ujediniti u timskom nastupanju – verovatno prema članovima porodice ili užoj zajednici. Možda morate predstaviti drugima svoje odluke i rešenja koji im se neće dopasti i odbraniti svoje granice udruženim snagama – nemojte ostaviti partnera da se sam „bori sa aždajama“, već ga podržite. Timski rad će osnažiti vaše odnose, o čemu god se radilo – od renoviranja kupatila, do saopštavanja roditeljima da ćete usvojiti dete.

Јаrac

Budite fleksibilni u ovom periodu, savetuju zvezde. Nemojte uzimati k srcu partnerove promene raspoloženja i nervozno ponašanje, a ako on ne želi ili nije u stanju da iznese uzroke i razloge, strpite se i pustite ga da se bori sa svojim problemima na svoj način. To ne znači da „dignete ruke“ i ignorišete ga, već da mu stavite do znanja da ste tu za njega, kada bude spreman da deli i da nastavite da se ponašate ljubazno i pristupačno. Izbegnite svaku vrstu prepuštanja negativnim osećanjima, izlivima ljutnje, nestrpljenja i nervoze, upravljajte svojim osećanjima, da biste zadržali svesnost i širinu perspektive.

Ako ste sami, možete osećati da vas neko iskušava, ili vas može otvoreno izazivati, što može biti zanimljiv i podsticajan oblik flerta, ali to ne znači da treba obavezno da odgovorite. Pokažite samokontrolu i uskladite se sa sobom na emocionalnoj osnovi, kako biste mogli objektivno da ocenite da li uopšte želite da se angažujete u onome što vam se nudi, ili biste se radije držali postavljenog standarda. Možda treba da proširite horizonte i steknete nova iskustva, ali to ne morate činiti na način koji se sukobljava sa vašim vrednostima i etikom. Razmislite o tome kome šta dugujete u svom životu, da biste mogli da pronađete šta je ono što dugujete sebi.

Vodolija

Ako ste sami, može se pojaviti mogućnost povezivanja sa nekim iz vaše prošlosti (možda i skorašnje) i ova opcija bi se mogla pokazati kao veoma uspešna. Možda ne osećate da ste spremni, ali ako vam Univerzum ponovo ukršta put sa nekim prema kome ste imali pomešana osećanja i ko je izazivao vašu tvrdoglavost, možda se radi o vitalnoj lekciji koju niste savladali. Vreme je za lične promene, kojima se na nekom nivou opirete, iako možda uveravate sebe da baš radite na tome i za sagledavanje svojih slepih uglova. Upotrebite svoj revolucionarni humanistički um tako što ćete ga držati otvorenim za povezivanje iskustava i duboke uvide na ličnom nivou.

U partnerskim odnosima ćete možda morati da razmatrate materijalistička i praktična pitanja, što vas može angažovati u timskom radu. Možda ćete pokrenuti zajednički posao, ili se udružiti oko nekih većih radova i preuređenja, ili ćete morati da smislite kako da više zarađujete i bolje se organizujete kako biste zajedno provodili više kvalitetnog vremena. Upotrebite svoju kreativnost i sposobnost improvizacije, kako biste ostvarili korisne promene u sebi i u svom odnosu. Partner vam jeste najbolji prijatelj, ali ako ste skloni da zaboravite da morate negovati i druge aspekte odnosa – sada je vreme da se setite i pokrenete, navodi Kurir Stil.

Ribe

U partnerskim odnosima ovog meseca treba da se angažujete oko stvari koje se tiču doma i zajedništva. Možda ćete se „baciti“ na veliko spremanje i preuređenje, kako biste ostavili dobar utisak na goste koje očekujete, ili zato što vam je potreban poseban prostor za rad od kuće, ili unosite neku spravu za vežbanje – sve što radite zajedno prijaće vam i podsetiti vas na to kako dobro funkcionišete u tandemu i koliko se možete osloniti jedno na drugo. Najbolje u vašem odnosu dolazi do izražaja kada udružite snage i održavate motivaciju i tempo, sve dok ne dođete do cilja.

Ako ste sami, možete biti razdražljivi i nesigurni i posebno osetljivi na vibracije koje vas remete – obratite pažnju na uzroke i možda ćete otkriti da „ometači“ služe da vam razbiju fokus na nešto o čemu ne želite da mislite i što ne želite da osećate. U ovom periodu se morate pozabaviti takvim mislima i osećanjima, jer je to deo aktivnog rada na sebi, kojim ćete preusmeriti energiju koju trošite reagujući na distrakcije. Pažljivo posmatranje i analiza svega što vam se dešava i što uzburkava vaš unutrašnji svet, pomoći će vam da steknete dublji uvid u svoje emocionalne potrebe i spremnost da ih ispunite na pravi način.

