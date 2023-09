DANICA MAKSIMOVIĆ RASPAMETILA STAJLINGOM, A SVI KOMENTARIŠU NJENU FRIZURU: Evo kakvu DRASTIČNU promenu je napravila (FOTO)

Danica Maksimović neguje svoj izgled, i mnogi bi joj dali manje godina nego što ima.

Glumica uživa u životu, a to pokazuje i na društvenim mrežama, gde se njene fotografije dosta komentarišu.

Tako je objavila jednu u zanimljivom izdanju, nosila je elegantnu belu košulju i suknju u animal printu.

Osmeh nije izostao sa lica, a mnogi su zapazili koliko je Danica zgodna u interesantnom stajlingu.

„Paparaco! Spasao me šarmantni džentlmen“, napisala je Maksimovićeva.

Takođe, glumicu je podmladila i frizura koju je prosvetlila.

„Duga kosa vam stoji kao da ste mlada devojka. I sve ostalo je super”, konstatovala je jedna dama.

Danica je ranije govorila o svom izgledu.

„Ne krijem godine, kao ni bore koje su uglavnom smejalice. Ja samo nasmejana izlazim u narod, dok probleme rešavam u svoja četiri zida. Neko me zbog toga voli, nekome smeta, ali to je tako. Moj osmeh nikad nije lažan“, izjavila je glumica, preneo je Hello.

(Kurir.rs/Nova)

